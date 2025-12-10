匯聚愛心照亮萬華 台北凱達x臺鐵聯手打造聖誕愛心市集

「愛在萬華·聖誕公益市集」活動，所有義賣所得，扣除必要成本後全額捐贈予「台北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體。（圖：主辦單位提供）

歲末迎來最具溫度的節慶時刻，台北凱達大飯店攜手國營臺灣鐵路股份有限公司推出 「愛在萬華·聖誕公益市集」，所有義賣所得，扣除必要成本後全額捐贈予「台北市朝陽社會關懷協會」及其他公益團體，將用於弱勢家庭扶助、急難救助與社區照護服務，讓每一份消費都化為實質的支持，將城市的溫暖傳遞到每一個角落。

「愛在萬華·聖誕公益市集」活動將於12月12日(五)下午1點至6點在萬華車站大廳暖心登場，結合萬華的人文底蘊與車站交通場域的優勢，串聯餐飲美食、節慶伴手禮、品牌企業及同仁捐物，將愛心化為實際行動，邀請民眾在充滿歷史風華的萬華車站，共同迎接溫馨的聖誕佳節。

除飯店美食外，許多民眾期待的「愛心寶藏區」由台北凱達大飯店全館同仁捐出全新或近乎全新的日常用品，讓民眾以實惠價格購入優質商品，同時賦予物品新的生命。同時多家品牌與在地商家也共同加入公益行列，民眾不僅能以親民價格購得質感商品，也能透過每一次消費為公益盡一份心力。