匯聚文化創業新動能 點燃創投熱潮 22 組團隊登場提案大會 搶佔投資目光！
【記者蔡富丞/綜合報導】為了推動文化新創事業與商業模式創新，培育具備經營管理及市場募資能力的團隊，文化內容策進院（文策院）21日在「Meet Taipei 創新創業嘉年華」期間舉辦「文化創業加速器第六期 DEMO DAY 募資提案大會」，為參與團隊提供站上募資舞台的機會，並設置「創業激勵獎金」以鼓勵持續發展。今年團隊實力堅強，評選過程競爭相當激烈！最後由睦木文化股份有限公司、銀展創藝股份有限公司與音速媒合股份有限公司分別獲得「最具投資潛力火箭獎」金銀銅獎，並獲得新臺幣 12 萬、8 萬及 6 萬元獎金，商業模式及未來發展可期。此外，天馬戲娛樂有限公司與灣島娛樂有限公司則獲得「最具投資潛力特別獎」，勇於突破與具國際市場潛力！獲獎團隊皆興奮表示，感謝加速器課程、業師的陪伴，未來和其他創業夥伴們彼此一定有合作機會。
今年共有 22 組具潛力的文化創業團隊參與提案大會，涵蓋影視、動畫、圖像 IP、漫畫、音樂、文化科技、表演與視覺藝術等領域。現場帶來募資提案多元且具市場發展潛力，吸引眾多創投單位與企業代表高度關注！出席參與的創投業者包含聯合數位文創、中華數位文創、和氣資本、相聚國際等代表，不少投資者表達對於今年團隊提案的高度興趣與正面肯定，許多團隊在會後，更獲得熱烈洽商的機會。
文策院董事長王時思表示，「文化創業加速器」至今已舉辦了六期，結合專業課程、工作坊與一對一顧問輔導諮詢，累計完成培訓 130 組文化內容業者。王時思更指出，加速器課程提供的，不只是經營管理與募資布局上的專業知識，更是思維的轉變，從創作者轉為經營者的身分思考，文策院一直是大家文化創業的夥伴，將持續透過資金、技術與市場連結，陪伴創業團隊成長。
經過三個月的課程，各團隊間培養了深厚情誼，21日晚間的頒獎典禮，現場氣氛熱烈，獲獎團隊尖叫聲此起彼落，更互相恭賀與打氣！文策院院長王敏惠致詞分享，臺灣內容產業多數為微型早期公司，因營運體質與管理能量有限，團隊在發展過程中面臨諸多挑戰，不過仍有許多創業者不斷學習與成長，努力提升經營與管理的專業能力。王敏惠也勉勵團隊們，獲獎是一個開始，今日大家都是加速器同學，未來可能是事業的夥伴，文策院有商業及 ESG 媒合、資金投資等各項支持機制，歡迎團隊找文策院合作、投資。
為鼓勵文化創業團隊持續發展，文策院特別設立「創業激勵獎金」，由 22 組參與募資提案大會的加速器團隊共同角逐。今年「最具投資潛力金火箭獎」由睦木文化股份有限公司獲得，以獨立音樂經紀為服務導向的睦木文化，獲獎原因為評審們認為團隊目標市場明確、商業模式清楚，成長動能可預期。
獲得「最具投資潛力銀火箭獎」的銀展創藝股份有限公司，積極發展以文本與影視轉條漫的服務，獲獎原因為評審們認為其商業模式有規模化發展的可能性，可加速將大量內容改編為條漫，因此給予肯定。「最具投資潛力銅火箭獎」則由發展商業市場音樂劇的音速媒合股份有限公司獲得，評審團認為團隊提出的未來成長策略及藍圖，充分梳理各階段資金需求，同時對國際市場具有企圖心，也認為作品有機會提升臺灣的國際知名度。
此外，「最具投資潛力特別獎」分別由天馬戲娛樂有限公司及灣島娛樂有限公司獲得，評審團認為，兩組團隊勇於突破，天馬戲娛樂具備親子劇場特性，為臺灣少數提供原創馬戲表演的團隊，能夠跨出小眾市場；提供變裝皇后藝人經紀、演出 IP 多元化的灣島娛樂，則具備創新商業模式，以及國際市場擴散的潛力，因此獲得評審團青睞。
另為激勵在培訓過程中展現持續成長與自我突破的團隊，文策院自去年第五期特別設立「階段成長獎」，以鼓勵在課程培訓階段有顯著進步的團隊，並由安貝司有限公司、超會製作行銷工作室、睦木文化股份有限公司、鴻梅文創志業股份有限公司獲得。
