匯聚社區工藝力 「福韻台灣」特展呈現在地美學
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）「福韻台灣」社區聚落工藝特展即日起至明年4月6日展出，集結14個社區工藝成果，包含新竹新埔柿染、嘉義茶染、苗栗苑裡藺草、花蓮新社香蕉絲、高雄寶來陶、彰化花壇磚藝等。
國立台灣工藝研究發展中心與農業部農村發展及水土保持署長期推動社區工藝培力，即日起至明年4月6日在宜蘭傳藝園區巧藝館推出「福韻台灣」社區聚落工藝特展，集結工藝中心輔導的全台14個代表性社區工藝及工藝聚落團隊，呈現台灣社區工藝產業培力補助計畫、工藝聚落振興發展補助計畫近年推動具體成果。
工藝中心今天發布新聞稿表示，展覽以「水、植、土」為主軸，從自然意象延展至地域文化，「水」象徵流動、滋養與技藝延展，呈現新竹新埔柿染、宜蘭染、台中太平藍染、嘉義茶染、澎湖農嶼海青年新工藝等，以天然染料及多媒材展現色彩在纖維上的層疊與律動。
工藝中心表示，「植」象徵生長、傳承與土地記憶，匯聚苗栗苑裡藺草、花蓮新社香蕉絲、台東石山部落月桃纖維、嘉義阿里山漆器等素材，體現各地社區以傳統技藝連結族群文化、生活智慧與地方知識；「土」象徵厚實、永續與文化承載，展出高雄寶來陶、彰化花壇磚藝、台南劍獅、新竹香山玻璃等，映照地域美學。
工藝中心表示，展覽以敘事性空間設計，引領觀眾走進社區生活記憶，理解工藝在時代更迭中持續演變與創新，並在材料創新、產業培力與文化維持間取得新平衡；除展示社區工藝，也關注花蓮縣光復鄉災後社區重建，使工藝成為地方重建與文化再生能量。（編輯：謝雅竹）1141212
