匯聚105藝術家作品 風城美展開鑼

新竹市年度藝文盛事「第二十四屆風城美展」即日起至三月十五日於新竹241藝術空間精彩開展。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市「第二十四屆風城美展」即日起至三月十五日於新竹２４１藝術空間開展，匯聚一百零五位在地藝術家風格各異創作。八日開幕式中，高齡一百歲的在地藝術家蕭在淦也出席，展現藝術創作跨越世代的傳承精神，也象徵新竹深厚的人文底蘊。現場還有「春聯書寫」、「版印年畫」等活動。

市長高虹安出席開幕典禮，與新竹市美術協會理事長古榮政攜手翻開帶有展覽視覺意象的立體書，象徵為新年藝術篇章揭開新頁，為風城美展揭開序幕。

高虹安表示，風城美展每年春節期間陪伴市民走春、賞藝。看到許多熟悉的藝術前輩與充滿活力的新秀齊聚一堂，感受新竹藝術創作世代傳承、持續成長的能量。透過作品看見藝術家對土地、對日常、對時代的觀察，也讓市民在看展的過程中，感受美感就在身邊。

古榮政表示，每年新竹的藝術家都很期待持續二十四年的一期一會，雖然天氣很冷，但來了六十位以上的參展藝術家，感受溫暖幸福的氛圍。

文化局說明，此次共有一百零五位在地藝術家參與展出，作品涵蓋書法、水墨、膠彩、油畫、水彩、攝影及綜合媒材等七大類，主題從傳統字帖到當代抽象表現，從日常觀察到天馬行空的想像、神話傳說與時事紀錄等多元面向，邀請市民走進展場，感受藝術為新的一年帶來的美好祝福。

文化局表示，三月一日推出「畫燈迎春：彩筆點燈光」；三月七日「舞動獅來福：毛根吊飾ＤＩＹ」等活動，歡迎民眾參與。