匯聚22支國內外菁英隊伍同場競技 屏東舉辦國際級繩索救援邀請賽開幕

▲屏東縣消防局舉辦國際級繩索救援邀請賽今（23）日開幕。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為持續深化消防繩索救援專業，拓展國際實務交流，屏東縣政府於1月23日至25日舉辦為期三天的「繩期繩索救援國際邀請賽」，來自臺灣、香港、日本、泰國等地共22支菁英救援隊伍同場競技，縣長周春米今(23)日到場主持開賽儀式，期盼透過擬真救援情境的競賽與技術交流，展現消防救援國際合作的強大能量。

活動開始前，周縣長特別向近日於基隆火災中殉職的消防局小隊長詹能傑默哀致意，來自各地的救援菁英們一同表達哀悼與敬意。

廣告 廣告

縣長周春米表示，透過此次競賽，不僅展現消防人員精湛的繩索救援技術，更能展現團隊協力合作的重要性，非常榮幸可以舉辦這場賽事，邀請國內、離島以及國際的救援菁英到場共同切磋，期待透過競賽交流，累積寶貴的救援經驗，也感謝民間單位的大力支持。

HKRU香港繩索總會指揮官明湛杰、日本FRAT指揮官TORU HAYASE、泰國PANTHER TEAM指揮官MS.Supitchaya Sornist都表示，希望藉由國際交流精進繩索救援實力，將相關技術與經驗帶回，進一步強化當地的繩索救災能力。

縣府消防局表示，本次賽事能夠同時邀請多個國家及離島隊伍來臺參與，實屬難得，來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗，透過跨國、跨區域的交流競賽，讓消防人員得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。