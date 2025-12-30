匯豐汽車再奪精進創新金獎 推動永續經營

（記者卓羽榛臺北報導）全台最大直營汽車經銷商匯豐汽車於 2025 年再度榮獲「ESG交通運輸永續獎」，連續二年獲得評審肯定，並以在低碳運輸、循環經濟與科技創新上的整體成果，進一步奪下本屆最高榮譽——精進創新金獎，展現企業推動永續經營的投入與實質成效。



由交通部指導的「ESG交通運輸永續獎」，旨在表揚交通運輸業者在永續發展領域的卓越表現。期盼藉由獎項評選，看見產官界持續進步與突破，形成良性循環，共同推動臺灣交通運輸永續升級。



匯豐汽車以「開創永續價值之企業典範」為願景，率先導入輕小型電動商用車，並建構涵蓋銷售、維修與充電設施的完整服務體系，同時透過低碳運輸、零件再生、車輛查定、環保鈑噴與太陽能發電等作為，打造汽車永續服務生態系，有效降低碳排與資源消耗。



推動低碳運輸，完善電動車服務： 匯豐汽車為全台首家推動輕小商用電動車的經銷商，除了經銷菱利電動商用車E300外，更於2025年9月正式販售全台首部3.5噸電動商用車ET35，引領商用車市場綠色轉型。同時，全台66個服務據點皆可提供售後保修服務及充電設施，完善綠色交通配套。



再生中心，以零件再生落實資源循環： 透過「SUM再生中心」的循環經濟運作模式，將變速箱、前後軸等關鍵零組件進行再生與整修，有效延長零件使用壽命，降低資源消耗與廢棄物。



車輛查定，市場透明與永續的重要基石：藉由 190 項的車輛查定內容，使消費者在交易前能確實掌握車況。並建立車輛技術資料庫「車技雲」，累計登錄近19萬筆資料，透過數據化整合，協助提升車輛使用效率、延長車輛壽命，實現真正的永續車輛管理。



環保鈑噴與科技研發： SUM鈑噴中心全面採用環保水性漆料及天然氣烤漆爐，顯著減少污染排放。此外，導入水性漆料配方定量調配系統，運用AI科技將鈑噴經驗數據化，精準控制用量，避免漆料浪費，有效減少碳排放。



發展再生能源： 匯豐汽車積極響應綠色能源政策，已在全台15個自有據點建置太陽能發電設備，總裝置量預計可產生超過4,500 KW/hr的電力，共同為環境永續盡一份心力。



匯豐汽車總經理 蔡奇峯表示：「連續兩年獲得ESG 交通運輸永續獎，是對全體員工長期努力的肯定。尤其今年能奪下精進創新金獎，更鼓舞我們繼續投入。今年，在匯豐汽車成立50周年之際，我們更自主要求針對全台近150個據點進行溫室氣體盤查並制定碳管理與減碳策略。未來，匯豐汽車也將持續強化『汽車永續服務生態系』的建構，致力於延長汽車使用年限、降低非必要之環境排放汙染，為顧客、產業與社會創造更長遠的永續價值。」

