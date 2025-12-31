匯銀主管：台幣今年仍有升值空間

台北匯市於昨天封關，新台幣兌美元匯率收在卅一點四三八元，較前一交易日貶值一分。去年升值一點三四三元，尤其年中新台幣猶如坐上「雲霄飛車」，經歷了地緣政治震盪與資金潮的洗禮。

中央銀行統計，新台幣去年升值百分之四點二七，亞幣中僅次於星元和人民幣。匯銀主管分析，今年受到國際美元偏弱影響，新台幣恐怕還是走升機會大。

去年五月初出現史上難見的匯價「大逃殺」。當時新台幣短短兩天（五月二日及五日）升值近兩元，央行也沒進場調節，讓市場大為震撼。相較於上半年的劇烈動盪，下半年盤勢顯得相對克制。

去年十一月十四日，台灣央行與美國財政部更罕見發布歷史性「匯率議題聯合聲明」，除宣示不會操縱匯率以取得不公平競爭優勢，也強調僅會因過度波動而干預，並且採取「雙向干預」。並宣布台灣將外匯干預金額由「每半年」改為「每季」公布，顯示我國匯市的透明度。

匯銀主管認為，在台美共識下，新台幣匯率將更趨市場化，波動會逐漸縮小，然而，美國進入降息循環，台灣經濟表現優異，新台幣二○二六年還有升值空間。

