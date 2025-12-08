匯集八國新創團隊龐大能量 2025桃園青創博覽會即12/9登場 4

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

今年展會規模、論壇深度與國際鏈結全面升級，由桃園市政府青年事務局主辦的「2025桃園青創博覽會 Taoyuan Future Peak」（TFP），12月9日將在桃園會展中心盛大登場。活動以「八方匯聚 × 新創齊飛」為主題精神，結合全台與國際生態系資源，打造2025年最具國際視野的新創年度盛會。桃園市長張善政邀請企業、投資人、創業者及所有關注創新的民眾，共同來參與這場匯聚優秀新創團隊的年度盛會。

桃園市政府青年事務局表示，本次展攤陣容包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣與新竹市政府推薦的新創團隊。全球最大創新加速器Plug and Play Taiwan落腳台灣，亮點包括摩絡人工智慧與科穎達，分別代表A8桃園智慧產業加速器與新明青創基地登場，象徵地方育成與國際加速器的成功連結。

兩場主論壇將聚焦國際策略與投資洞察，「國際論壇」由陽明交通大學產創長黃經堯主持，邀請FiO Technology(豫亨科技)執行長祝祥凱、NEV新經濟資本創始合夥人吳詣泓及運動創業家張泰山，分享跨國創業、科技市場落地與運動家精神等全球競爭關鍵心態與策略；「投資人論壇」由玩艸植造永續長洪誠孝主持，邀請AVA Angels(安發天使投資)創辦人方俊傑、鴻海研究院AI所所長栗永徽、SIC永續影響力投資合夥人謝文淵與倍利生技創投總經理許哲雄共同分享實戰經驗，協助團隊理解如何吸引國際資本，打造可長期成長的深度技術與永續技術實力。

桃園市政府青年事務局侯佳齡局長表示，本屆活動共招募超過120組新創團隊，除與國際加速器Plug and Play合作外，更吸引來自新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及台灣八個國家的新創參與，並以「從校園到國際」為核心策略，自校園端啟動創業支持，透過青創基地提供孵化陪跑，再由桃園天際線與A8桃園智慧產業加速器加速輔導，最終藉由青創博覽會展示全國優秀團隊成果，全面提升桃園新創能量，

2025桃園青創博覽會9日在桃園會展中心三樓，桃園市領航北路一段99號舉行，內容主題為國際趨勢論壇、八大產業主題推介、新創展覽與桃園新創基地開放日等系列活動。希望以桃園為基礎，串聯亞洲創業生態圈，出席台灣青年新創能量邁向國際舞台的高度。

