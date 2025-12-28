南部中心／綜合報導

2025年中華民國匹克球協會高峰會議今，27日於台南隆重舉行，來自全台14個縣市的匹克球協會與委員會代表齊聚一堂，針對台灣匹克球運動的整合、推廣與未來發展方向進行深入交流，展現全國匹克球界前所未有的團結與向心力。





匹克球協會高峰會議台南登場 共繪台灣匹克球發展藍圖！

台灣匹克球運動已進入關鍵發展階段，唯有中央與地方協會攜手合作，才能有效整合資源、擴大影響力！（圖／民視新聞）





中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵於會中指出，台灣匹克球運動已進入關鍵發展階段，唯有中央與地方協會攜手合作，才能有效整合資源、擴大影響力，持續推動運動向下扎根、向上發展。 陳理事長並於會中公開推薦台南匹克球委員會副主委楊哲明接任下一屆中華民國匹克球協會理事長，肯定其過去兩年來積極投入賽事舉辦與基層推廣，為台灣匹克球運動注入強大動能。 他同時指出，每年於台南舉辦的「圓山盃全國匹克球錦標賽」已成為國內指標性賽事，不僅吸引全台好手參與，更展現出台灣匹克球運動蓬勃發展的潛力。

林美燕主委：全力支持楊哲明 扮演最堅實後盾 台南匹克球委員會主委林美燕表示，對於陳朝鍵理事長推薦楊哲明副主委接任協會理事長一職，深表認同與支持。她強調，未來台南市匹克球委員會將結合各地方協會、球友與相關資源，成為楊哲明最堅實的後盾。 林美燕主委也高度肯定楊哲明在過去兩年間，憑藉高度熱忱與行動力，成功舉辦多場大型匹克球賽事，吸引上千人次參與，對匹克球運動的普及與推廣貢獻卓著。 她進一步承諾，台南將持續深化匹克球在地發展，致力將其打造為全民參與、兼具健康與樂趣的重要運動選項。

台南匹克球委員會理事長楊哲明（圖右）：整合，是台灣匹克球最重要的起點。（圖／民視新聞）











企業界跨界投入 助力匹克球邁向新里程 本次高峰會議亦吸引多位企業代表共襄盛舉，展現產業界對匹克球運動的高度重視與支持。 海量科技總經理施中仁表示，看好匹克球的未來發展，並透露公司正研發「升降式球網系統」，期望實現羽球場與匹克球場的快速轉換，打造多功能共享運動空間。 Feeling 18巧克力工房董事長茆晉祥分享個人投入匹克球的經驗，並指出公司曾贊助選手赴日本東京參加APG賽事且獲得佳績，呼籲更多企業共同投入體育運動推廣。 Diadem長康橋公司總經理謝冠誠回顧公司贊助匹克球代表隊赴美參賽的歷程，並承諾未來將持續支持選手站上國際舞台。 中華羽球協會副理事長林銘傑則宣布，未來將規劃24小時營運的匹克球與羽球複合式球場，提升場地可近性，促進全民運動風氣。

獲推薦接任理事長的台南匹克球委員會副主委楊哲明於會中表示，自己投入匹克球運動，源自一份單純的熱愛與使命感。他指出，台灣匹克球當前最迫切的課題是「整合」，期盼與中華民國匹克球總會與各協會能坐下來充分溝通，攜手合作，共同為未來奠定穩固基礎。 楊哲明並分享一句深具啟發性的話語：「這世界上，沒有實質意義的對手，只有還沒成為幫手的幫手，以及還沒成為夥伴的朋友。」他呼籲匹克球界放下分歧，將競爭轉化為合作，才能真正帶領台灣匹克球走向國際。

原文出處：匹克球協會高峰會議台南登場 共繪台灣匹克球發展藍圖！

