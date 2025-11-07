匹克球台灣隊傳捷報 國際賽奪3金3銀1銅

中華台北代表隊選手李宗凱（左）在男子5.0單打賽事中勇奪金牌，展現強勁實力；公開組隊長楊浤進協助統籌公開組賽事，帶領團隊穩健出擊。（記者張庭瑜/攝影）

第二屆「匹克球世界盃」（Pickleball World Cup），本月初在佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）舉行，台灣代表隊從52個參賽國中脫穎而出，勇奪三金、三銀、一銅共七面獎牌，並於50歲以上長青組團體賽中與多國並列第五，成績斐然，為國爭光。

來自台灣羅東的13歲選手蔡瀚琛，在本屆賽事中表現突出；不僅U14男子雙打賽事與張智鈞攜手奪銅，更於成人公開組（34歲以下）男單項目中擊敗各國強敵，拿到冠軍，成為全場最年輕的金牌得主，展現驚人潛力。

男子5.0單打金牌得主李宗凱回顧賽事表示，預賽時曾敗給一位印度選手，沒想到兩人在決賽再度碰頭。他賽前即決心調整戰術，不再一味打快攻，而是加強調動與節奏掌控，最終以20比12成功奪金。他說：「這場比賽對我意義重大，不只是代表自己，而是為台灣出賽，我不想輸，也不能輸。」

李宗凱是資深網球教練，約兩年前因職業倦怠接觸匹克球。他認為匹克球上手容易、氛圍友善，是一項適合各年齡層參與的運動。

女子4.5單打金牌由蔡萱奪得；年僅16歲的李佳頤則分別於女子4.0（34歲以下）與U16女單賽事中奪得兩面銀牌。混雙方面，由林美娟與黃永定搭檔參賽，摘下5.0級銀牌。中華台北代表隊在團體賽中以4比2擊敗法國隊成功晉級，長青組團體賽則與越南、以色列等隊伍並列第五，成為亞洲成績最佳代表隊之一。儘管公開組止步32強，仍成功挑戰巴西等強敵，展現韌性與實力。

代表團此次由總教練黃永定與公開組隊長楊浤進指導與統籌。楊浤進表示，本屆賽事整體水準上升，包括哥倫比亞、墨西哥、巴西等中南美國家，均展現強勁實力。他指出：「除比賽成績，我們也觀察各國培訓與基礎制度，回台後將持續強化青少年選手訓練，為未來可能納入奧運的匹克球運動提早布局。」

楊浤進感謝旅美僑胞的協助，他說，「這次不像是出國比賽，更像回到家，大家如同家人般互相支持。」

