匹克球掀運動風潮！艾力克斯、李詠嫻in啦 擊敗賈永婕夫妻檔

【緯來新聞網】近年來匹克球運動在台灣掀起風潮，演藝圈夫妻檔艾力克斯與李詠嫻也迷上，日前更一起參加第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽，為花蓮慈善活動出力。兩人笑稱原本只是想「不要丟臉」，沒想到竟在關鍵時刻成為左右勝負的「全村的希望」。

艾力克斯（左起）、李詠嫻PK掉賈永婕、王兆杰。（圖／艾迪昇傳播提供）

談起接觸匹克球的起點，李詠嫻分享：「疫情那時候，在美國很多人開始打匹克球，解封後就瘋狂流行。我看到許多朋友這幾年開始學，就很好奇。」她解釋，匹克球場地像羽球、拍子像乒乓球、打法又有點像網球，球擊中的「叩叩聲」更讓她著迷，笑說：「尤其打到甜蜜點，會有清脆好聽的聲音，很上癮。」



大約一年前，李詠嫻開始在台灣尋找場地，直到朋友介紹天母公園有固定時段針對新手開的open play場次，才真正上手，「我覺得這個運動很social，可以交很多新的朋友，只要天氣好或有空，我就會跑到公園去打」。



李詠嫻透露，老公艾力克斯一開始對匹克球並不感興趣，「因為他都在瘋他的高爾夫球」，但隨著她持續練了4、5個月，才拉著老公一起試試，沒想到艾力克斯一打就上手，「因為他以前打過桌球跟網球，有幾年的經驗，所以他一開始就比我厲害，我以前都沒打過球類運動」。

李詠嫻（右）找艾力克斯一起打匹克球。（圖／艾迪昇傳播提供）

艾力克斯決定參加公益便決定一定要請教練，為了不在公開場合失常，兩人展開密集訓練，「最後一個禮拜連續7天上課，早上9點到12點打open play，晚上5點上教練課，上完再練1個小時」，李詠嫻笑說，在連打五、六天後才覺得自己真的「準備好了」。



提到當天整場比賽最緊張的部分，是由艾力克斯與李詠嫻組成的紅隊，在最後關鍵 PK賽中迎戰白隊的賈永婕夫妻檔，「第一場我們贏 11：1，所以大家覺得第二場應該也會贏，沒想到後來情勢逆轉，最大差距落後到3：8」，但夫妻倆沒有放棄，慢慢追到10：10。他笑說：「曾國城拿麥克風當播報，紅隊的人一直喊『全村的希望』，白隊也在旁邊加油，真的就像『紅白大對抗』。」



關鍵一球由李詠嫻發球，「她自己也說覺得有點歪，不知道會不會出界。」所有人愣住看向裁判，直到裁判比出「in」，紅隊立即衝入場內慶祝，氣氛沸騰，艾力克斯開心直呼：「我們原本只是想不要丟臉，沒想到關鍵在我們身上，還真的拿下來了。」

