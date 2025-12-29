匹克球竄紅 河內民眾抗議噪音擾眠

清脆卻刺耳的擊球聲，正在越南城市裡回盪。匹克球快速竄紅，卻也在住宅區引爆噪音爭議，居民提出噪音申訴，甚至連署要求限制打球時段，讓相關單位陷入左右為難的困境。

天還沒亮，球場卻已燈火通明，清脆的擊球聲，在場內回盪。

匹克球教練 范德忠：「這項運動會迅速流行，是因為它非常容易接觸 也容易上手，球拍很輕 球也很輕，規則有趣 娛樂性高，小孩可以玩 大人也可以玩。」

匹克球是一種結合網球、羽球與桌球元素的運動。短短2年內，就在越南快速竄紅，成為亞洲成長速度第二快的市場。河內的球場數量也在短短一年內，從54座激增到100座。由於城市密度高，多數球場只能設在住宅中庭或遊樂場。清脆又高頻的擊球聲，從清晨一路持續到深夜。

大學生 ：「這真的讓我頭痛，因為我習慣在安靜，或只有輕微背景音的環境下讀書，但球不斷被來回擊打的聲音，讓我覺得很不舒服。」

專家指出，匹克球的聲音比網球或羽球更大聲、頻率也更高。雖然全國有針對深夜時段的噪音管制法規，但居民表示，擊球聲與球場旁的喧鬧聲，往往未受有效約束。部分居民已向地方政府提出申訴，但噪音問題依然持續。匹克球雖然持續擴張，成為全民運動潮流，但如何在熱潮與居民安寧之間取得平衡，已成為河內及其他城市必須面對的課題。

