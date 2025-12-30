匹匹達山失溫奪命 罹難男子遺體吊掛下山

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）40歲林姓男子26日在雪山西稜縱走路線匹匹達山失溫罹難，地面搜救隊連日冒風雨挺進，昨天抵達事故地，依據天候狀況，直升機今天執行吊掛將遺體運至台中東勢河濱公園。

苗栗縣政府消防局26日下午接獲台中市消防局轉報，一行5人的登山隊伍自230林道小雪山登山口進入，前往雪山西稜匹匹達山登山，其中林姓男隊員（40歲）失溫昏迷後轉為OHCA（到院前無呼吸心跳），經現場同行山友CPR（心肺復甦術）急救，仍未能恢復生命徵象。

消防局指出，受限天候狀況，當天無法申請直升機吊掛作業，經山搜小組、雪霸國家公園管理處及保七總隊第五大隊等連日地面搜尋，冒著惡劣天候一路挺進，分批將其餘同行隊友救下山，另一組人員則於昨天中午抵達現場接觸到林男遺體。

消防局表示，因林男遺體所在劍竹林不利直升機降落，且天候不佳，救難小組昨天接觸到林男遺體後，先利用SKED綑綁作業將遺體移動至方便吊掛作業之平坦空曠處，今天申請直升機吊掛運送林男遺體，於中午11時許成功降落台中市東勢河濱公園，全案交由警方及家屬處理。（編輯：李錫璋）1141230