匹匹達山失溫罹難遺體待吊掛 隊友無餘糧先下撤

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）雪霸國家公園匹匹達山26日發生登山客疑失溫罹難事件。苗栗縣消防局今天指出，搜救隊經多日分批挺進抵達事故地，但氣候不佳直升機無法吊掛遺體，其餘隊友已無餘糧先行下撤。

苗栗縣消防局26日下午接獲台中市消防局轉報，一行5人的登山隊伍自230林道小雪山登山口進入，前往雪山西稜匹匹達山登山，其中林姓男隊員（40歲）疑似失溫致昏迷後無呼吸脈搏，經現場同行山友CPR急救，仍未能恢復生命徵象。

消防局獲報派遣搜救人員，會同雪霸國家公園管理處、保七總隊第五大隊人員組成救難隊展開救援，同步申請直升機吊掛，但因山區大雨直升機無法作業。

登山隊一行人原定12月25日至28日進行「雪山西稜」縱走，因山區大雨、低溫，氣候不佳，除失溫罹難的林男外，其餘同行成員也無多餘糧食，只能先行下撤；消防局連日出動2梯次共10人，歷經多日陸續攻克挺進三叉營地等處。

消防局指出，搜救人員上午近11時許在西勢山林道9公里，接觸到下撤4名隊友，由雪管處人員載送至小雪山資訊站，全員都平安；另一批救難人員也於中午左右抵達事故地，接觸到林姓山友遺體，協助包裹搬運至空曠處，然而山區氣候不佳，直升機仍無法起飛吊掛運送下山。（編輯：方沛清）1141229