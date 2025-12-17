匿名害網路霸凌？新研究揭「恐怖關鍵」：有些人實名制更敢出手

記者施春美／台北報導

一般人以為網路霸凌都是匿名帳號惹的禍，但最新研究顯示，網路霸凌不僅發生在匿名環境中，部分使用真實姓名的人反而更會在網路上排擠他人。該研究發現，這類用實名制霸凌別人的人，常有「黑暗三人格」的個性。

陽明交大教育所研究團隊觀察到，網路上常見的排他性攻擊，例如踢出群組、封鎖成員或刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在具有「黑暗三人格」(Dark Triad)特質的族群。在心理學上，有「黑暗三人格」的族群通常呈現自戀特質、操控行為、衝動性較高，及同理心不足等表現。

這項由劉奕蘭教授、王承諺博士設計的社群互動模擬實驗，招募115位成年人加入LINE討論群組。研究團隊透過製造衝突來觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。

高黑暗特質的人在網路互動 傾向用「直接排除」方式來處理

研究發現，高黑暗特質的人在網路互動中，不一定會用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」方式來處理，例如一旦意見不合，就可能投票把對方踢出群組。令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」情況下反而更常出現，亦即，網路霸凌並非匿名才會發生，有些人用真名時依然更敢出手。

此外，這些個體即使用真名，仍常覺得自己「不會被看到」，使匿名感成為一種人格驅動，而非平台設定而已。

王承諺與劉奕蘭指出，本研究透過社群媒體模擬實際互動，進一步確認高黑暗特質者在特定條件下更容易做出排除行為。此結果顯示，網路排他現象並非單由匿名文化造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。

劉奕蘭提醒，實名制並不足以抑制此類行為，平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，並推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。

