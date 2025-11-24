匿名檢舉將廢除！教師團體喊廢校事會議、立委籲要有配套

立法院教育及文化委員會今天舉行校事會議檢討及策進公聽會，教育部長鄭英耀會前與立委劉書彬交換意見。（林縉明攝）

教育部日前預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等草案，明定匿名檢舉將不受理。教師團體主張廢除校事會議，解決校園紛擾。立委柯志恩則提醒，不少家長具名檢舉可能會曝露身分，修法應該要有配套。

立法院教育及文化委員會今天舉行校事會議檢討及策進公聽會，教育部長鄭英耀報告時指出，此次修法重點四個方向，一建立親師生溝通預防機制，透過巡堂、觀課、親師生溝通方式，借力正向互動與支持機制；二刪除匿名檢舉但書規定，減少不實檢舉案件；三校事會議僅審議教師設有教師法不適任情形調查；四增加輔佐人機制。

全教總副秘書長楊逸飛指出，立院早已排定今日辦理公聽會，教育部卻在上周五搶先公布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文修正草案，明顯藐視立法院收集民意的制度，也完全忽視基層對校事會議意見。

楊逸飛表示，新修正草案徒增行政程序與調查報告，讓現場教師壓力倍增，整個校事會議的系統，背後就是預設教師需要被監督、需要被審判，應該要廢除。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，校事會議已成「教師審判機器」，投訴被無限放大、教師安全感被壓到最低。全國近八成以上案件最後證明教師無過，卻仍被調查與貼標籤，形成扭曲的調查生態。批評教育部草案未解決任何結構性問題，要求政府正視制度失靈，盡速廢除校事會議，讓教育重回專業。

針對教育部取消匿名檢舉，柯志恩提醒，很多家長擔憂未來需要具名檢舉，恐會曝露身分，甚至害了孩子被秋後算帳，教育部修法應該要有配套，讓檢舉者可以保障身分不被曝光。

調查人才庫培訓講師呂丹琪表示，校事會議有保留必要，現在問題出在有檢舉就啟動，應該採取分流，分為受理禁校事會議、受理進考核會、不受理3類決定，並提供老師面對調查程序的保障。

