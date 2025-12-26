匿名留言丟煙霧彈不揪 屏東男被逮涉恐嚇公眾

cnews204251226a16

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義縣刑事警察大隊偵辦網路模仿張文事件，查獲1名設籍屏東地區的吳姓男子，涉嫌在社群平台「Threads」留言「丟煙霧彈不揪」等言論，已觸及恐嚇公眾罪嫌。嘉義縣刑大表示，昨（25）日循線迅速將吳姓男子拘提到案，後續將釐清吳男的犯罪事實及動機。

嘉義縣刑大表示，近日引發全台不安的「台北隨機攻擊事件」，為避免掀起網路「模仿效應」，警方展現高度科技偵效率。所屬科技犯罪偵查隊員，網路巡邏時，發現1個匿名帳號，在社群平台「Threads」發表，包括「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等，涉嫌模仿犯罪的恐嚇公眾言論。為避免引發群眾恐慌及可能的模仿行為，昨天迅速將吳姓男子拘提到案。

警方表示，偵辦過程發現，吳男利用Threads社群平台，具匿名性及高度擴散的特性，在平台發表足以引發社會大眾恐慌的恐嚇言論。科偵隊立即通報屏東縣刑警大隊科偵隊，共組專案小組追查。專案小組除同步通報平台下架不法文章，更利用數位鑑識、科技偵查技術，鎖定吳嫌真實身分動向，循線成功將他拘提到案，查扣相關證物。

嘉義縣刑大表示，吳嫌行為已涉觸犯《刑法》第 151 條「恐嚇公眾罪」及153條「煽惑他人犯罪」，最高可處2年以下有期徒刑。也強調，任何人在網路公開平台，發表有關暴力模仿、或針對特定公共場域，進行恐嚇言論，不論是否具備實際執行意圖，只要足以造成大眾不安與危害公安，絕非言論自由保障的範圍。

嘉義縣警察局則呼籲，發生重大治安事件後，社會處於高度敏感期。民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態，散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法，嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

