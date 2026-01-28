匿名留言「模仿張文」到高鐵發動攻擊！觸治安敏感神經…26歲男落網遭押

記者陳弘逸／嘉義報導

嘉義26歲洪姓男子日前匿名在臉書「爆廢公社」公開留言，要模仿張文，在嘉義高鐵站對不特定民眾發動攻擊。此事觸動治安敏感神經，檢警隨即成立專案小組，於昨天（27日）到洪男住處逮人，移送地檢署複訊後，認涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲押獲准。

經查，洪男於1月24日在臉書「爆廢公社」公開留言，內容提及，要模仿張文，在嘉義高鐵站對不特定民眾發動攻擊，引發關注。此案，由嘉義地檢署蕭仕庸檢察官指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站。

專案小組在昨天（27日）法院核發的搜索票，搜索洪男住處，扣得犯罪用手機，並將人拘提到案，移送地檢署複訊後，認定他涉及恐嚇公眾罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向聲押獲准。

