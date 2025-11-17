匿名雞排祭品文騙到400人排隊 杜奕瑾：台灣還有什麼騙不到

一名自稱台大大氣系學生日前預測颱風假失敗，發祭品文要請300份雞排和100杯珍奶，結果到了發放時間卻放鳥大家，讓400多人撲空；針對這起事件，「PTT創世神」杜奕瑾不禁感嘆：「台灣還有什麼騙不到？」

（資料照／中天新聞）

該名網友自稱是台大大氣系的學生，上週正值颱風來襲，他就匿名發文表示，如果台北少放1天颱風假，就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份，結果真的一天都沒放，大家本以為他真的會履行承諾放福利，結果到了預定的發送時間，卻什麼都沒有，讓不少到現場的人撲了空。

針對這起事件，杜奕瑾在臉書表示，台大雞排事件算是一個不錯的課程，一篇匿名貼文騙到400人排隊，感嘆「台灣還有什麼騙不到？」他也補充，匿名發文自稱台大大氣系，大家就相信了，台灣應該安排詐騙的社交演練，類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員在不同社區、學校及公司做詐騙演練，並給予評比和教育機會。

放鴿子事件後，台大地理系的學長、學姐怒斥大氣系網友讓人羞愧，分別於今天中午12時、下午3時，在丘森茶室北車店發送350杯手搖飲及台大傅鐘發送400份雞排。

