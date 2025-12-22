匿名高官稱「日本應擁核武」 大陸外交部表「震驚」

日本一匿名官員日前表態，日本應該要擁有核武，大陸外交部發言人林劍表示，大陸聞訊後「至感震驚」。

日本政府高階官員日前匿名發表「日本應該擁有核武器」的言論後，大陸國外交部外交部發言人林劍今（22）日表示，中方對此「至感震驚」，並稱日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心，昭然若揭。（葉柏毅報導）

林劍表示，類似言論是日本對戰後國際秩序，和國際核不擴散體系的公然挑釁、是對地區和國際和平穩定的嚴重威脅，也是對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人言論」可以搪塞與敷衍的，國際社會也必須對此高度警惕，並堅決反對。

林劍並表示，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日的「台灣有事論」，絕非偶然為之。林劍說，如果任由日本國內右翼勢力，推動發展強力的進攻性武器，甚至擁有核武器，將會再次為禍國際社會，由此引發的慘禍，甚至將遠超二戰。

美國國務院發言人12月19日，針對日本政府高官最近所說的「日本應該擁有核武器」言論，回應表示，對美國而言，日本是在推進核不擴散與核軍備管理方面的全球領導者，也是重要的合作夥伴。分析指出，美方的表態暗示，日本應該繼續履行無核化承諾。