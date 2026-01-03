「匿蹤剋星」失靈？美軍閃擊委內瑞拉 中俄製防空網竟淪「昂貴裝飾品」

國際中心／程正邦報導

川普下令空襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛夫婦。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

美軍於 3 日凌晨對委內瑞拉首都發動的精準空襲，不僅重創馬杜羅政權，更意外引發全球軍事情報界對中俄軍武實戰能力的質疑。長期以來，委內瑞拉引以為傲、斥資巨額打造的「中俄聯合防禦網」，在美軍 F-35 或 B-21 等匿蹤打擊群面前，竟然完全沒有發揮預警功能，導致首都核心軍事設施在瞬間遭到癱瘓。

中國製的JY-27A反隱形雷達，在此次美軍空襲委國行動中，完全沒發揮作用。( 圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

空襲現場：無預警的毀滅性打擊

綜合外媒報導，根據卡拉卡斯現場回傳的資訊，當日凌晨 2 時許，這座城市在毫無防空警報的情況下，直接進入了爆炸與斷電的夢魘。包含市中心的「卡洛塔空軍基地」（La Carlota）以及馬杜羅的最後堡壘「蒂烏納堡」（Fuerte Tiuna）在內，多處目標在短時間內遭到連續 7 波次轟炸。

位於東部戰略要地伊格羅特（Higuerote）的防禦設施也疑遭精準清除。目擊者指出，直到飛彈命中前，委軍的防空飛彈完全沒有發射跡象，顯示防禦系統在第一時間便已失效。

F-35戰機匿蹤打擊群完美執行空襲委國首都任務，再次讓世界見證美軍的強大。( 示意圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

崩潰的防線：當「反匿蹤雷達」遇上電磁干擾

外界最感震驚的，是委內瑞拉近年高調展示的防空硬體配置：中國製 JY-27 反匿蹤雷達，該款雷達一直被宣傳為美軍 F-22 與 F-35 的「眼中釘」，號稱具備超視距的反匿蹤探測能力。然而在此次行動中，JY-27 顯然未能提供有效的早期預警。

委國的俄製 S-300VM 系統被譽為南美防空最強護盾的長程地對空飛彈，但在缺乏雷達導引的情況下，僅能原地坐視美軍完成斬首與空襲任務。

委內瑞拉的防空導彈是俄國貨，被譽為南美防空最強護盾，卻沒派上用場。( 圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

專家解析：為何中俄軍武集體「斷電」？

軍事分析家認為，這套昂貴的防衛網之所以淪為擺設，可能存在以下三大致命傷：

1. 高強度電子干擾（EA）： 美軍極可能在空襲前，已透過 EA-18G「咆哮者」或新型電戰吊艙，對委軍的指揮管制系統（C2）實施了全頻譜壓制，導致雷達螢幕一片空白。

2. 維護與零件荒： 長年的國際制裁導致委國軍隊缺乏原廠零件，且中俄技術人員在戰時無法即時支援，可能導致雷達妥善率長期低落。

3. 訓練與反應落差： 委軍操作人員在面對美軍高節奏、多維度的突擊時，缺乏實戰經驗與應變能力，導致「有槍卻扣不下板機」。

這場戰鬥不僅僅是馬杜洛政權的覆滅，更是中俄外銷軍武的一場「災難性行銷」。當馬杜洛夫婦被生擒的消息傳出，全球採購中國 JY-27 雷達或俄國 S-300 的國家，勢必將重新評估其面對西方頂尖軍事科技時的生存能力。川普政府此次「如入無人之境」的閃電戰，無疑再次確立了 2026 年美軍在電磁作戰與匿蹤領域的霸權地位。

