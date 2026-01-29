匿蹤戰機還要外掛彈藥？殲-35模型曝光 媒體人揭關鍵原因

日前央視新聞釋出一段艦載型殲-35戰機模型畫面，引發外界關注。從畫面中可清楚看出，空軍型殲-35A翼下設有4個外掛點，而艦載型殲-35則增加至6個。對此，資深媒體人謝寒冰28日表示，殲-35屬於中型戰鬥機，內置彈艙空間有限，可搭載的飛彈數量相對較少，若保留一定數量的外掛點，將有助於在特定作戰需求下提升彈性與火力配置。

謝寒冰28日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，空軍型與艦載型殲-35在設計上本來就會有所區隔。空軍戰機以爭奪空優為核心任務，殲-35本身即是匿蹤戰機，若要發揮最大匿蹤效能，原則上不宜外掛飛彈，否則容易破壞整體構型，增加被敵方偵測的風險。因此，空軍型殲-35在正常任務中多半維持匿蹤構型，僅在特殊任務需求下才會進行外掛。

從畫面中可清楚看出，空軍型殲-35A翼下設有4個外掛點，而艦載型殲-35則增加至6個。（截取自央視新聞）

相較之下，艦載型殲-35的使用條件與任務型態有所不同。謝寒冰指出，艦載機起飛時仰賴航艦的電磁彈射系統，而非單靠自身引擎推力，這使得戰機在起飛時能承載更多武器或裝備。此外，海上作戰航程往往較長，外掛油箱成為補足續航力的重要手段，戰機可在接近作戰區域前拋棄油箱，隨後以全力投入戰鬥，具備相當實用性。

日前央視新聞釋出一段艦載型殲-35戰機模型畫面。（截取自央視新聞）

謝寒冰也提到，殲-35屬於中型戰鬥機，內置彈艙空間有限，可搭載的飛彈數量相對較少，若保留一定數量的外掛點，將有助於在特定作戰需求下提升彈性與火力配置。他認為，這樣的設計差異，正是戰機一代一代持續改進、因應不同作戰需求所做出的調整，而不能僅從表面參數差異來解讀。

