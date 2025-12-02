區內道路落石不斷！ 太平山國家森林遊樂區今休園1天、遊客只出不進

太平山國家森林遊樂區區內道路宜專一線8.5公里處，今（2）日清晨7時發生邊坡落石，造成交通雙向受阻。經工作人員進行初步搶通後，仍不斷有落石，恐有持續擴大跡象。

基於遊客安全考量，太平山國家森林遊樂區今日休園1天，道路維持雙向封閉、遊客只出不進。至於實際開園時間仍需視災害搶修情形進行滾動式調整，預定於今晚六時確認現場狀況後再行公告。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

鳳凰逼近！龜山島封島至13日、阿里山林鐵停駛 各地休園資訊一次看

歷時1年多修復！太平山蹦蹦車全線復駛 200名遊客搶搭首班車

台鐵自強號撞落石出軌！山里=鹿野間路線不通 旅客全數接駁完畢