區區展現減碳行動力 臺南649里參與低碳家園





臺南市政府積極輔導區里參與環境部低碳永續家園認證，鼓勵行政區與行政里共同響應綠色行動，今年成果亮眼，共新增3處銅級區、1處銀級里、22處銅級里，達成全市649里全數參與目標，且各行政區至少有1處認證里，展現南市由下而上推動氣候行動的決心。

市長黃偉哲表示，減碳不僅是政府責任，更需全民參與。低碳永續家園推動可強化社區在生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營等六大面向的能力，促進地方特色與永續發展結合，讓減碳成為生活日常。

環保局長許仁澤表示，目前本市有15個銀級里、89個銅級里、545個里報名成功，649個行政里參與率達100%，為六都第一。且每個行政區至少有1處認證里，成為鄰近社區推動低碳行動的重要示範。未來將持續輔導各里精進項目，促進經驗交流與資源共享，擴大推廣效益。

今年獲銀級認證的新市區社內里，以白蓮霧為主題產業，結合中信科技大學開發多項白蓮霧衍生產品，如以白蓮霧葉純露製成的芳香噴霧、美容液，以及融合艾草的「蓮艾（戀愛）」手工皂，展現地方產業創新與永續生活融合成果。

新獲銅級認證之區與里包括新化區、新營區、東區等3區，以及新營區姑爺里、鹽水區月港里、六甲區七甲里及二甲里、楠西區楠西里、龍崎區崎頂里及牛埔里、東區德光里及復興里、安平區平通里及億載里、山上區明和里及山上里、白河區馬稠後里、東山區聖賢里、下營區大吉里、西港區港東里、安定區中沙里、左鎮區榮和里、歸仁區武東里、關廟區東勢里及北門區北門里等。

