區區有充電站 第6批上線啟用

趕在過年前，交通局完成十一區、二十三處站點，各設置八和三十二席快充和慢充格位，四日正式啟用。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

交通局和環保局向中央提出「台南區區有充電站」計畫，向中央合力爭取二點五億預算，於台南市三十七區設置二０二處站點，各建置九十座、一八０座快充、慢充格位，趕在過年前，交通局完成第六批充電站設置，於十一區、二十三處，各設置八和三十二席快充和慢充格位，四日將正式上線啟用。

設置地點包括東區龍山里、南區鹽埕路一０三巷、北區大豐公園、安平區建平八街及永華平豐路、楠西立體場、龍崎圖書館、北門區公所和蚵寮活動中心，其中新營設置最多，包括新營網球場、長勝營區、天鵝湖第二停車場和復興路三０五巷，另有東山衛生所和區公所、東原里辦公室及白河區停三、永安里活動中心、張慶芳紀念圖書館、竹門里活動中心、昇安里社區活動中心及老人文康中心及後壁下茄苳泰安宮停車場等。

交通局表示，目前已啟用共五十九處充電站，各二十八、八十二席快充和慢充格位，啟用至今，使用超過一千一百次，使用次數，以六甲運動公園、東山東中里停一、官田衛生所、安平市政園區、新營三民路，使用率最高；目前以快充每度八元、慢充每度五元的優惠價格提供服務，詳洽「電小二」ＡＰＰ或「台南好停ＡＰＰ」。