區區親子館再+1 台中市舊城區「中區親子館」盛大開幕

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】位於中區第二市場停車場的中區親子館今(9)日正式開幕！市長盧秀燕現場與親子們共同繪製春聯，慶祝台中市「區區親子館」政策再達新里程碑！盧秀燕表示，過去在中區及西區等舊城區都沒有親子館，中區親子館落成啟用是給舊城區最好的新年禮物，因為親子館不僅完全免費且設施豐富，並提供親子共融、玩具共享等育樂功能，此外還規劃了近千個停車位，讓家長大包小包帶孩子開車出門也很方便。

▲盧秀燕市長現場與親子們共同繪製春聯，慶祝台中市「區區親子館」政策再達新里程碑。

盧秀燕說明，中區是全國面積最小的行政區，興建親子館很困難，土地面積僅有 0.88 平方公里，但為了兌現「區區有親子館」的政見，市府團隊透過興建停車場將空間「立體化」，成功打造中區最大且最新的公共據點，館內設備齊全且根據0到6歲的學齡前兒童需求設計，並具有親子互動功能，大人、小孩進館遊玩都不需要費用，而且玩具都會清洗消毒並可免費借用，既省錢、又環保。

盧秀燕指出，身為6都唯一的女性市長，她相當重視年輕人養兒育女的需求，因此目標是在每一個行政區都要有親子館，上任至今，已將台中市親子館由4間增加至21間，連全國海拔最高的和平區親子館也已經蓋好，也因此市府整體施政滿意度已破7成，尤其在育兒福利、公托公幼、親子館及生育津貼等項目上，滿意度也高達 68.3%。此外，今年開始生育津貼再加碼，第一、二胎維持2萬，第三胎起提高至3萬，第四胎4萬，第五胎5萬，並推出台中「有鈣讚」計畫，新學期開始，為幼兒園及小學生提供免費ㄋㄟㄋㄟ牛奶，補充孩子的鈣質。

社會局說明，中區親子館於113年取得用地及經費、114年開工並於114年底完工，室內坪數約 67坪、鄰近第二市場並擁有超過1,000格的機車及汽車停車格，附近大眾運輸也相當方便。館內一次可容納22組親子，提供入館遊戲、親子教育、兒童發展篩檢、親子教育課程、教玩具借閱等服務，開館時間為週二至週日、上午9時至下午5時，入館方式可採網路登錄會員預約，或現場排隊入館。

社會局補充，中區親子館共規劃三大主題遊戲區，包含靜態區「暖暖創意基地」、動態區「能量發電廠」，以及寶寶專屬的「小太陽萌芽區」；課程結合在地特色，規劃「小手魔法師－太陽餅烘焙」及「在地文化舊城巡禮集點活動」，讓孩子在生活中學習、文化中成長，了解中區的過去。此外，還有個可愛、溫暖又正能量的「陽樂多」吉祥物，是依據中區著名的「太陽餅一條街」規劃設計，希望可以陪伴孩子一起快樂的成長。