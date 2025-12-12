「區域合作 感恩共好」中臺灣區域治理平台114年首長會議 8縣市正副首長齊聚抵「嘉」
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為深化跨域合作、凝聚中臺灣治理共識，「中臺灣區域治理平台114年首長會議」今（12）日於嘉義市政府9樓禮堂盛大舉行，由嘉義市長黃敏惠主持，邀集臺中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及彰化縣副縣長周傑等八縣市正副首長齊聚，以「區域合作 感恩共好」為主題，回顧平台歷年成果，並共同提出114年度32案合作提案，展現「合作不是口號，而是行動」的跨域治理精神，會後八位縣市更共同呼籲中央立即兌現修法完成多時的財政收支劃分法，讓市政能更順利推行。
黃敏惠市長指出，中臺灣區域治理平台由八縣市攜手打造成為中臺灣的治理典範，服務面積占全臺三分之一、涵蓋逾710萬人口，是臺灣最具指標性的跨區域治理聯盟之一。平台成立至今，其關鍵在於「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，從跨縣市到跨局處整合，仰賴第一線同仁即時溝通與密切協作，自2019年至2025年，已累積提出232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。讓跨域合作真正轉化為具體成果，讓願景落實為建設。
黃敏惠市長提及，中台灣區域治理平台不僅在平時深化合作，更在關鍵時刻站在人民前面共同面對多項重大挑戰，特別今年美國關稅風暴造成產業衝擊，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方。同時，各縣市也共同發聲捍衛公平的財政制度。除政策合作外，平台亦重視災害應變協助。7月丹娜絲颱風重創嘉義市時，各縣市即啟動跨域支援，調派人力與機具投入復原工作，展現跨域合作不僅止於政策研擬，更在人民需要的時刻彼此相挺。最後，黃敏惠市長感謝八縣市正副首長的到來，嘉義市雖然幅員不大，但能在中臺灣區域治理平台中與各縣市相互學習，是一份難能可貴的機會。
臺中市長盧秀燕表示，嘉義市長黃敏惠是全台最好、最傑出的首長，任職市長4屆、第16年，深受市民愛戴，市府財政狀況良好，今年還宣布普發現金6000元，甚至還有許多人認為，黃敏惠市長未來再投入市長選舉，也會繼續當選，是值得全台首長學習的楷模。嘉義市在黃敏惠市長帶領下，不僅城市發展穩健，財政治理更是表現亮眼，連續七年公共債務為零，也因此能在關鍵時刻提出照顧市民的具體作為，成為各縣市相互學習的重要對象。
雲林縣長張麗善表示，嘉義市是一座幸福感與市政滿意度都相當高的城市，處處展現貼近民意的治理溫度，也充分體現黃敏惠市長在城市治理上的用心與實力。
南投縣長許淑華致詞時首先哼唱「熱鬧滾滾的嘉義市」，展現親切情誼。許淑華縣長表示，中臺灣區域治理平台成立以來已運作多年，各縣市能透過平台彼此學習，展現跨域合作的實質成效。
而苗栗縣長鍾東錦與新竹市代理市長邱臣遠，也相當敬佩黃敏惠市長能長期維持嘉義市穩健財政，已連續15年不舉債且能利用歲計賸餘普發現金。新竹縣楊文科縣長則表示，中台灣區域治理平台成效顯著，強化縣市間連結更相互支持，讓施政更有力量；彰化縣周傑副縣長感謝嘉義市主辦中台灣區域治理平台，讓行政經驗能更暢通交流。
臺中市長盧秀燕並代表八縣市發表會議結論表示，中臺灣區域治理平台是目前全臺規模最大的城市聯盟，無論在人口數或行政區域面積上，均涵蓋全臺約三分之一。八縣市透過平台相互學習、彼此支援，整合資源，不僅讓城市整體競爭力提升，也使市民能獲得更完善的照顧與服務。
會議後，與會縣市首長也共同呼籲，年節將近，各縣市政府在財政調度上普遍面臨壓力，並期盼行政院在立法院已通過新版《財政收支劃分法》後，能儘速完成公布並落實執行，協助地方政府紓解迫切的財政需求。期盼行政院穩定財源支撐，回應地方長期以來的財政困境，讓各縣市能安心推動市政、照顧市民。
適逢嘉義市建城320+1周年，今日嘉義市同時迎來中臺灣區域治理平台114年首長會議及「320+1 嘉義市城市博覽會」正式開幕兩項重要活動，市長黃敏惠特別準備「320+1嘉義市城市博覽會」限定感恩禮盒，於會中致贈與會首長與貴賓。禮盒以縣市跨域互助合作為精神，嚴選中臺灣八縣市在地特色食材，並結合嘉義市在地品牌共同製作，象徵城市串聯、資源共享、共好共榮的合作意涵，也傳遞中臺灣區域治理平台多年來攜手前行、彼此相挺的深厚情誼。
圖：為深化跨域合作、凝聚中臺灣治理共識，「中臺灣區域治理平台114年首長會議」今（12）日於嘉義市政府9樓禮堂盛大舉行。由嘉義市長黃敏惠主持，8位縣市首長以「區域合作 感恩共好」為主題，回顧平台歷年成果，並共同提出114年度32案合作提案，展現「合作不是口號，而是行動」的跨域治理精神。（記者吳瑞興翻攝）
