區域情勢升高 賴清德：堅定維持現狀也會提升國防力量

賴清德總統10日出席亞洲民主人權獎頒獎會前受訪時，再次呼籲中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。（崔慈悌攝）

大陸近日升高區域情勢，賴清德總統今天表示，為維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，他呼籲在野黨理性務實面對國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺。也希望在野黨能清楚知道，若沒有善盡我們的責任，在面對中國威脅時，我們會面臨更大的困難。

針對大陸連續幾天在日韓周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張，賴清德今天出席亞洲民主人權獎頒獎會前受訪表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，我們也呼籲中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。

他說，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

媒體追問，中國近來在區域周邊升高威脅，但在野黨昨天再度杯葛軍事採購的特別條例，並傳出這可能是在野黨爭取鄭習會的條件，他怎麼看，後續怎麼跟在野黨溝通？

賴清德回應，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅我們應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

在這種狀況之下，他強調，一來我們要保護台灣的安全，二來我們也有責任維護區域穩定，我們必須要提高我們的國防力量，增加我們的國防預算，我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

周二的程序委員會已經是第二次封殺，他希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方。根據民意，大家來進行審查的工作。

他也呼籲，我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。

