區域治理沙盒聚焦綠能 國發會：讓能源轉型更貼近地方

（中央社記者潘姿羽台北26日電）台灣能源轉型的過程中，引發諸多討論。國發會主委葉俊顯直言，能源轉型不僅是技術問題，更是治理課題，希望透過「區域治理沙盒實驗」，尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。

國家發展委員會與經濟部、農業部合作，今天在政大公企中心舉辦「區域治理沙盒實驗及推廣成果發表會暨媒體說明會」。活動聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力發電與地熱發電4大綠能主題，以綠能永續示範案例，展現中央與地方協作推動能源轉型的創新治理。

葉俊顯指出，能源轉型除了技術，更是治理課題。再生能源推動過程中，會面臨土地利用、社會溝通與跨部會協調等挑戰，因此國發會114年推動「區域治理沙盒實驗」，秉持「在地小規模案例」、「跨域協作」的精神，聚焦太陽能光電、漁電共生、微水力及地熱發電4項綠能主題，盤點在地推動挑戰，包括行政程序、法規權責、地方信任等議題，進行在地訪談，並結合中央部會、地方政府、產業與民間社群，透過協作機制與交流對話，尋求兼顧產業、社會與環境的在地綠能治理模式。

國發會與工業技術研究院攜手，分別於北中南東等地區，累積代表性案例經驗。

國發會舉例，大阿蓮養殖漁業發展協會的漁電共生，以「養殖優先」為原則，由養殖戶與地方協會主導協作模式，重建漁民與業者的信任，促使養殖產業收益穩定不減；宜蘭安農溪微水力發電，以既有水利設施發展小水力，兼具教育、觀光與社區參與功能。

另外，台東紅葉谷地熱示範園區以「取熱不取水」的地熱發電模式，兼顧環境與當地產業，並結合溫泉與導覽活動，開啟地熱多元價值。

國發會認為，這些案例展現地方行動者透過協作找到在地解方，也可作為政策推動與地方實踐的參考。

國發會表示，此次成果發表會回顧4項綠能的在地實踐，更從中歸納3大治理啟示。首先，從在地挑戰轉向協作共構，建立跨部會對話平台，有助於政策設計回應地方脈絡；其次，從技術導入轉向社會參與，透過在地產業協會、農漁業團體與社區組織等，可建立信任與互動機制；最後，希望從單點示範轉向制度化學習，讓沙盒機制成為政策調整與制度創新的中介平台。

國發會表示，未來將持續做為溝通協調與支持的角色，推動跨部門協作與交流，促進中央與地方的對話，也讓綠能轉型更貼近地方需求。（編輯：楊凱翔）1141126