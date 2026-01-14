區域緊張升高 傳美國正預防性撤離部分駐中東人員

（中央社華盛頓／杜哈14日綜合外電報導）一名美國官員表示，駐卡達一個重要美軍基地部分人員已接獲於今晚前撤離通知。在伊朗一名高層官員稍早提出對中東地區美軍基地發動攻擊後，作出這項決定。

因討論的計畫內容敏感而不願意具名的這位官員今天告訴美聯社，針對該基地採行的相關舉措屬於預防性作為。基於作業安全考量，這位官員沒有進一步透露撤離行動相關細節，包括是否為自願或強制、涉及軍人或文職人員，以及接獲撤離通知人數等。

卡達今天則表示，因應當前區域緊張局勢而採取相關措施。

與此同時，一名不願意具名的美國官員今天告訴路透社，鑒於區域緊張局勢升高，美國採取預防措施，正從中東主要基地撤離部分人員。

在這項消息經披露前，伊朗一名高階官員今天稍早告訴路透社，德黑蘭已經向境內有美軍駐紮的鄰國發出警告，若華府對伊朗動武，德黑蘭將對這些美國盟邦國土上的美軍基地發動攻擊。

兩名外交消息人士今天也告訴法新社，在華府威脅將因伊朗鎮壓抗議活動而採取行動後，部分美方人員已接獲撤離美國位在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）通知。

因事涉敏感而要求匿名的一位消息人士指出，多位人員被要求於今晚前離開基地。此事並獲另一位消息人士證實。（編譯：何宏儒）1150114