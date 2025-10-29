區塊鏈也環保！ HOYA BIT打造出全球首個ESG加密平台

禾亞數位科技台灣自主研發的永續金融科技服務具備國際輸出實力，更獲「創新金融獎」。圖／HOYA BIT

全球首家同時取得ISO雙碳認證的加密貨幣交易所，HOYA BIT以「鏈上永續金融」技術實踐ESG，讓幣圈走向更綠、更安全之路。更是全台唯一獲得「創新金融獎」虛擬資產業者。

台灣加密產業再創里程碑！HOYA BIT（禾亞數位科技）憑藉「永續虛擬資產金融平台」，從200多組金融業者中脫穎而出，獲得「創新金融獎」，為全台唯一獲獎的虛擬資產業者。

「創新金融獎」是由金管會、政治大學與產官學界共同評選，歷經四階段審查，最終由HOYA BIT脫穎而出，象徵台灣加密產業正式進入兼具金融創新與環境永續的新時代。

廣告 廣告

長期聚焦「區塊鏈×永續金融」整合應用的HOYA BIT，核心技術在於成功解決幣圈長年痛點：高碳足跡、能耗不透明與缺乏環境責任。為此創新出「永續比特幣碳足跡鏈上標記機制」，讓每筆交易都能被驗證、量化並上鏈追蹤，打造出可治理、可追溯的ESG金融工具。董事長彭云嫻表示：「這項殊榮不只是對技術創新的肯定，更代表虛擬資產產業開始為地球負責。HOYA BIT要讓『投資』與『永續』不再對立，而是共生。」

HOYA BIT更成為全球第一家同時通過ISO 14064-1（組織碳盤查）與 ISO 14067（產品碳足跡）雙重國際認證的加密貨幣交易所。平台與再生能源夥伴合作，導入了「能源標示與碳補償履約機制」。它可以自動計算交易碳排放量並上鏈生成憑證，符合TCFD與ISSB等國際永續揭露標準。

除了技術層面，HOYA BIT也將永續價值延伸到用戶端，平台已導入「環保綠點獎勵」制度，使用者完成任務即可獲得環境部發放的綠點，未來還能把超商或會員點數轉換為加密貨幣，創造出「消費行為＝永續貢獻」的新型價值流動。

同時，為確保資產安全與合規，HOYA BIT宣布將自2025年11月1日起調整提幣規範，未來僅限可提領至完成金管會洗錢防制登記的合法VASP，或全球CoinMarketCap前30大交易所，來全面提升用戶提幣安全。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場

獨家／電動車連番引進 台灣電動車市場將大火拚

房價推手熄火蓋房成本創9年新低 房市熱度明顯降溫