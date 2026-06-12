區塊鏈生態系投資迎新模式：Avalanche Treasury Co. 那斯達克掛牌
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商傳媒｜方承業／綜合外電報導
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Avalanche Treasury Co.（AVAT）昨日在那斯達克證券交易所正式掛牌交易，代碼為 AVAT。這家公司不僅是個數位資產金庫，更採取獨特的營運模式，將資本配置於 Avalanche 區塊鏈生態系統，旨在加速該平台的普及與成長，並為投資者提供參與區塊鏈基礎設施轉型的機會。
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與傳統基金不同，AVAT 並無贖回壓力或強制清算機制，這讓公司能夠將收益再投資，深化在 Avalanche 生態系統中的布局，並在市場週期波動中長期持有資產。Avalanche Treasury Co. 執行長 Bart Smith 表示，AVAT 意圖如同企業財務部門般，透過審慎的資本配置，長期累積 Avalanche 的生態系統價值。他強調這並非對價格的押注，而是對 Avalanche 區塊鏈發展的投資，代表了重塑機構金融的潛力。
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Avalanche 區塊鏈自 2020 年推出以來，便以機構需求為核心設計，具備高速、合規性與互通性等特點。目前已有超過 550 個專案在該平台上建構，並已部署 10.2 億美元的機構資金，另有 16.5 億美元的實體資產在網路中被 Tokenized（代幣化）。Ava Labs 創辦人兼執行長 Emin Gün Sirer 指出，將資金長期投入到生態系統中以累積價值，正是強化整個網路的關鍵參與方式。
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AVAT 的上市，為尋求受監管、結構化區塊鏈基礎設施管道的投資者，提供了一個新的選擇。這些投資者希望在不直接持有數位資產的情況下，仍能接觸到具備彈性、互通性和速度的區塊鏈技術。Dragonfly 的普通合夥人 Rob Hadick 認為，機構採用的下一階段將由結構性投資工具驅動，這些工具能將資本注入重要生態系統。他相信 AVAT 提供了一個機構投資者期待已久的切入點，以參與重塑全球金融的區塊鏈基礎設施。
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Avalanche Treasury Co. 在那斯達克上市的創新模式，或能為台灣區塊鏈項目方與投資者提供借鏡。這種透過公開上市方式為特定區塊鏈生態系募集資金，並以長期持有策略推動整體價值成長的做法，展現了區塊鏈與傳統金融市場結合的新路徑，有助於吸引更廣泛的機構資金投入，進而加速區塊鏈技術在各產業的應用與發展。
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