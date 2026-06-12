



商傳媒｜方承業／綜合外電報導





Avalanche Treasury Co.（AVAT）昨日在那斯達克證券交易所正式掛牌交易，代碼為 AVAT。這家公司不僅是個數位資產金庫，更採取獨特的營運模式，將資本配置於 Avalanche 區塊鏈生態系統，旨在加速該平台的普及與成長，並為投資者提供參與區塊鏈基礎設施轉型的機會。





與傳統基金不同，AVAT 並無贖回壓力或強制清算機制，這讓公司能夠將收益再投資，深化在 Avalanche 生態系統中的布局，並在市場週期波動中長期持有資產。Avalanche Treasury Co. 執行長 Bart Smith 表示，AVAT 意圖如同企業財務部門般，透過審慎的資本配置，長期累積 Avalanche 的生態系統價值。他強調這並非對價格的押注，而是對 Avalanche 區塊鏈發展的投資，代表了重塑機構金融的潛力。

廣告 廣告





Avalanche 區塊鏈自 2020 年推出以來，便以機構需求為核心設計，具備高速、合規性與互通性等特點。目前已有超過 550 個專案在該平台上建構，並已部署 10.2 億美元的機構資金，另有 16.5 億美元的實體資產在網路中被 Tokenized（代幣化）。Ava Labs 創辦人兼執行長 Emin Gün Sirer 指出，將資金長期投入到生態系統中以累積價值，正是強化整個網路的關鍵參與方式。





AVAT 的上市，為尋求受監管、結構化區塊鏈基礎設施管道的投資者，提供了一個新的選擇。這些投資者希望在不直接持有數位資產的情況下，仍能接觸到具備彈性、互通性和速度的區塊鏈技術。Dragonfly 的普通合夥人 Rob Hadick 認為，機構採用的下一階段將由結構性投資工具驅動，這些工具能將資本注入重要生態系統。他相信 AVAT 提供了一個機構投資者期待已久的切入點，以參與重塑全球金融的區塊鏈基礎設施。





Avalanche Treasury Co. 在那斯達克上市的創新模式，或能為台灣區塊鏈項目方與投資者提供借鏡。這種透過公開上市方式為特定區塊鏈生態系募集資金，並以長期持有策略推動整體價值成長的做法，展現了區塊鏈與傳統金融市場結合的新路徑，有助於吸引更廣泛的機構資金投入，進而加速區塊鏈技術在各產業的應用與發展。













這篇文章 區塊鏈生態系投資迎新模式：Avalanche Treasury Co. 那斯達克掛牌 最早出現於 行銷人。