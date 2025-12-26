區塊鏈美股OWLS將公布H1財報 執行長：力推降低「穩定幣」使用門檻

奧丁丁集團母公司OBOOK於美國納斯達克Nasdaq直接掛牌上市，A類普通股於2025年10月16日開始交易。圖為奧丁丁集團執行長暨創辦人王俊凱。（圖／CTWANT資料照）

奧丁丁集團（OwlTing Group）母公司OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ: OWLS）將在台灣時間下周三的12月31日上午6點，公布2025年上半年財務業績；OWLS股價目前為每股6.34美元。

奧丁丁集團執行長暨創辦人王俊凱在年末致股東信中表示，2026年目標是降低門檻，讓穩定幣能夠輕易被獲得，真正被使用，希望企業與消費者能在既有的使用習慣下（如銀行簽帳卡、信用卡），就能享受到穩定幣所帶來的速度與成本效率，而不需要理解底層的複雜技術。

奧丁丁日前已先公布旗下SaaS型旅宿軟體服務 OwlNest的營運表現。根據公司內部資料，OwlNest於2025年上半年營收較去年同期成長約20%，透過OwlNest平台處理的實際訂房交易總額已突破1億美元，目前OwlNest 已於全球支援超過2,700家旅宿業者。

2025年12月9日奧丁丁公布與Visa的全球深化合作，即將推出跨境匯款服務 App「OwlPay Cash」。透過導入Visa Direct，未來美國用戶可直接將資金匯入全球26個市場的指定銀行帳戶，並直接以當地貨幣入帳，涵蓋墨西哥、印度、哥倫比亞、阿根廷、祕魯等高需求國家。搶攻美國2,300億美元法幣匯兌商機。

結合Visa Direct覆蓋全球逾110億支付端點的網路，以及與美國銀行Cross River Bank合作處理資金結算，OwlPay Cash將提供更透明的換匯機制、更具競爭力的手續費（可比傳統 SWIFT 匯款節省高達約70%費用），並加快到帳速度。

奧丁丁指出，OwlPay Cash很快將在美國的Apple App Store 與Google Play商店上線，其具備「全球匯款網絡」（系統自動完成換匯並以當地貨幣入帳）、「低手續費用」（較SWIFT匯款手續費最高可降低70%，且用戶無須支付月費）、「操作直覺簡單」（專為手機使用介面設計）、「安全與合規」（已於美國 39 州取得資金支付執照）與由Visa驅動的服務等特色。

