區桂芝罵北一女學生「腦殘」 教育部：將介入了解

北一女中日前有教師轉傳台北市長蔣萬安的演講內容並給予正面評價，引發學生批評聲浪，隨著事件持續延燒，同校國文教師區桂芝日前受訪時，竟然稱學生「不是網軍就是青鳥」，甚至以「腦殘」等字眼羞辱學生，遭質疑違反教學倫理與行政中立。對此，教育部回應，教育中立是《教育基本法》的明定原則，將會請台北市教育局進一步處理。

一名北一女教師在班級群組轉傳蔣萬安雙城論壇的演講影片，稱讚其文稿寫得很好，不過學生認為政治進入校園，因此出現反彈的聲音。而同校教師區桂芝之後在接受媒體訪問時表示，學生如果硬要貼上政治標籤，那就是「腦殘」。

教育部常務次長朱俊彰今天赴立院備詢，被民進黨立委吳沛憶問及此事時回應，老師在教學中確實應遵守教育中立、恪遵專業精神，也應該引導學生建立正確的公民素養，教育部會要求地方政府督導各級學校落實分際，至於該案則會請台北市教育局進一步了解。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

