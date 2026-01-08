區桂芝罵北一女學生「腦殘」涉公審 吳沛憶促教育部依法嚴辦

吳沛憶（左）提出區桂芝接受媒體訪問，爆粗口羞辱學生事件。（翻攝自國會頻道）

北一女中校園爭議延燒至立法院！北一女國文教師區桂芝因在班群轉傳台北市長蔣萬安演講影片並予盛讚，引發學生不同意見，隨後區師竟在媒體發言中以「腦殘」等字眼形容學生。民進黨立委吳沛憶今（8日）於教育委員會強力質詢，痛批教師透過媒體公開羞辱、標籤化學生已造成公審效果，要求教育部與台北市教育局介入調查，並依法處理教學失當行為。

事件起因於北一女師區桂芝於班群轉發市長蔣萬安在雙城論壇的致詞影片，並盛讚其演講技巧與文稿水準，學生覺得不妥，截圖後轉而在社群平台Threads發文，質疑教師將個人政治立場帶進校園進行思想滲透，違背「政治不入校園」原則。對此，北一女校方澄清，老師是認為講稿對國文寫作有助益，並無涉政治立場；北市府則表示僅是單純的演講技巧分享。

吳沛憶8日在教育及文化委員會質詢教育部次長朱俊彰，吳沛憶嚴肅表示，問題焦點不在政治立場，而是教師的「教學倫理」。她指出，區桂芝事後竟透過媒體以「腦殘」等強烈字眼具名辱罵學生，這已非單純討論，而是利用權威地位對學生進行公開公審，即便沒有違反《教師法》恐也違背「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，質疑區師的言行已構成「言行不檢」與「管教行為失當」，嚴重傷害學生尊嚴與學習權，恐對青年的公共參與造成寒蟬效應。

針對此案，朱俊彰答詢表示，已多次要求地方政府落實教育中立與教師專業倫理。他強調，教師在教學過程中應引導學生建立良好的公民素養與理性思辨能力，而非以不當言行傷害學生。吳沛憶則強烈要求，教育部必須督促台北市教育局給學生一個交代，落實校園民主，確保學生在表達異議時不被權威壓迫噤聲。

★《鏡新聞》提醒您：不良行為，請勿模仿。





