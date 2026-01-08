區桂芝罵學生腦殘 吳沛憶：嚴重傷害學生尊嚴與學習權

立委吳沛憶今日質詢時點名北一女教師區桂芝公開罵學生腦殘，已嚴重傷害學生尊嚴與學習權，違反教學倫理，要求教育部正視，督促台北市教育局處理。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕北一女一名國文教師轉傳台北市長蔣萬安的演講內容並給予正面評價，北一女學生隨後表達不同意見，該名教師竟透過媒體具名發言，以「腦殘」等字眼形容學生。立委吳沛憶今(8)日在立法院教育委員會質詢時，直接點名北一女老師區桂芝透過媒體公開羞辱、標籤化學生，甚至形成公審效果，已嚴重傷害學生尊嚴與學習權，質疑違反教學倫理與行政中立原則，要求教育部必須督促台北市教育局處理，給學生與社會交代，並以此作為檢視校園民主與師生關係的警示。

立法院教育委員會今日進行大學法修正草案詢答，教育部次長朱俊彰答詢表示，已多次要求地方政府督導所屬學校，落實教育中立與教師專業倫理，教師在教學過程中，應引導學生建立良好公民素養，而非以不當言行傷害學生。

近日有網友在社群平台「脆」(Threads)上貼圖，指北一女某國文老師於班群中，轉傳市長蔣萬安在雙城論壇致詞影片，盛讚演講技巧與文稿撰寫佳，質疑其將個人政治立場帶進校園，具思想滲透意味，此舉和「政治不入校園」的原則背道而馳；校方表示，該師認為講稿內容對學生應試國文寫作能力有幫助，無涉政治立場；北市府則回應老師只是分享演講技巧。

立委吳沛憶今日質詢表示，事件重點不在政治立場，而在教師是否恪遵教學倫理與行政中立原則，民主社會尊重言論自由，教師作為公民，當然可以有政治觀點，但在教育現場，教師的責任應是引導學生理性思辨、討論公共議題，而非透過媒體公開羞辱、標籤化學生，甚至形成公審效果，已嚴重傷害學生尊嚴與學習權。

吳沛憶指出，依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，教師若有「言行不檢致損教育人員聲譽」、「不當行為致損學校名譽」，或「教學、輔導與管教行為失當，影響學生權益」，均可能構成考核不良事由，質疑區桂芝的行為已觸及相關規範，要求教育部與台北市教育局正視此案，主動關心並依法處理，而非任由事件延燒。

吳沛憶表示，學生表達意見、參與公共議題時，屢遭壓制或不當對待，從被關麥克風、被貼政治標籤，到遭教師公開羞辱，恐對青年公共參與造成寒蟬效應，在18歲公民權上路後，學生更應在校園內學習民主討論與尊重差異，而非被權威壓迫噤聲。

