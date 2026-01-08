區桂芝罵學生「腦殘青鳥」！吳沛憶批公審不恰當促嚴辦 教育部這麼說

記者楊士誼／台北報導

北一女中一名教師，轉傳台北市長蔣萬安的演講內容並給予正面評價，引發輿論批評，然同校的國文教師區桂芝接受媒體訪問時，竟稱「不是網軍就是青鳥」、「腦殘」等字眼羞辱不同意見者。民進黨立委吳沛憶今（8）日質詢時指出，區桂芝公審、羞辱學生的行為已經有違教學倫理，非常不恰當，教育部應和北市教育局關心此事。教育部次長朱俊彰則表示，恪遵教育中立是教育基本法明確的原則，會請北市教育局處理。

近日有網友在社群平台Threads上貼出截圖，指北一女老師於班級群組中，轉傳蔣萬安在雙城論壇的致詞影片，盛讚期演講技巧，遭質疑將政治立場帶進校園。同為北一女教師的區桂芝在接受媒體訪問時，卻只因為分享演講，就攻擊老師，網路上還有人隨之起舞，直言「不是網軍就是腦殘青鳥」。區桂芝也批評，學生刻意匿名將事情丟上網，是陷老師於不義，完全不負責任。

立院教育文化委員會今日討論大學法部分條文修正，吳沛憶於質詢時表示，這是很重大的教學倫理事件，公務人員要行政中立、關懷民眾、勇於任事，教師轉發蔣萬安演講的影片並稱讚之，「我也覺得我們市長演講很棒」，但學生表達不同意見。但區桂芝針對此事竟透過媒體公開發言，稱學生「腦殘」，等於公審、羞辱學生，已經有違教學倫理與教師倫理，然台北市政府至今未對區桂芝的行為作出回應。

吳沛憶強調，這就算不違反教師法，也違反「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，規定中有「言行不檢，致損壞教育人員聲譽」、「有不當行為致有損學校名譽」、「教學輔導管教行為失當，有損學生學習權益」等項，雖民主社會尊重言論自由，且教師也可以有自己的政治立場，但一個老師若與學生有意見不同時，可以和學生辯論、討論或引導思辨，區桂芝卻透過媒體說學生「腦殘」，只因為她的立場與學生不同，這非常不恰當。

吳沛憶指出，既然有考核辦法對教師倫理做出規範，是否違法應可討論？教育部次長朱俊彰則表示，老師應遵守教育中立、恪遵專業精神，應引導學生建立公民素養，教育部先前也有要求各縣市政府督導各級學校落實份際。吳沛憶強調，教育部應該和北市教育局關心，以保障學生權益。朱俊彰回應，恪遵教育中立是教育基本法明確的原則，會請北市教育局處理。

