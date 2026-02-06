區長大風吹 高市府發布楠梓、岡山等10區換新血

高雄市政府6日發布新一波基層首長人事異動，包含楠梓、岡山、旗津、燕巢及美濃、六龜等地區區長均有調整。（資料照片）

高雄市政府6日發布新一波基層首長人事異動，包含楠梓、岡山、旗津、燕巢及美濃、六龜等地區區長均有調整；市府表示，此次調動是依據各單位業務需求與同仁歷練背景進行通盤考量，期盼透過適才適所的配置提升市政效率，相關人事派令將於7日正式生效。

半年多前自鹽埕區長陞任楠梓區長劉文粹，本次調任市府參議，遺缺由燕巢區長吳進興接任；而燕巢區長空缺則由自治行政科長孫筱慈調任。此外，岡山區長由原兵役處副處長張純菁接掌；阿蓮區長則由原旗津區長張淑貞轉任，旗津區長職務由原三民戶政事務所主任張安君接任。

鳥松區長則由原區政監督科長楊純菁出任，原鳥松區長盧雪紅則調任美濃戶政事務所主任，內門區主秘林鴻位與甲仙區主秘劉文甲此次雙雙獲得拔擢，分別陞任內門區長及六龜區長。

市府強調，區長身為第一線民意與行政的橋樑，各單位的歷練不僅能強化跨局處協調能力，更有助於市政服務品質的精進；隨著這波人事異動，各區公所也預計將有一番新氣象，落實市長陳其邁對基層治理的專業化要求。

