區長獎禮品竟是簡體字中國貨 家長怒：不能選MIT？台中清水區公所道歉

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記者潘靚緯／台中報導

台中市清水區的區長獎禮品，竟全都是簡體字包裝的中國製產品，讓家長非常傻眼。(圖／翻攝畫面)

近日台中各級學校陸續舉辦畢業典禮，有國小家長發現，清水區區長獎贈送的禮盒內「玩具風扇」竟是中國貨，包裝上全是簡體字，產品安全引發疑慮，另一個布槌更發出難聞臭味，痛批區公所送禮太過敷衍。對此，清水區公所表示，對禮品包裝標示造成家長質疑深感抱歉，若民眾有疑慮，可到區公所兌換等值禮品。

公家機關發給學生的畢業禮品竟是中國製，品質讓家長有疑慮。(圖／翻攝畫面)

六月畢業季，國中小、高中陸續舉辦畢業典禮，有清水區的家長發現孩子獲頒的區長獎獎品，包括玩具風扇、毛巾、按摩槌等竟然是中國製，按摩槌更發出難聞異味，且包裝盒全是簡體字，讓爸媽相當傻眼，忍不住在社群平台發文。貼文一出立刻引發熱議，有網友在淘寶網站找到同款禮盒，價值20.8塊人民幣折合台幣約100元，認為區公所實在太沒誠意，也有人痛批送給小孩的玩具風扇，竟然連台灣檢驗合格的標章都沒有，安全誰來把關？

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採購的禮品造成家長疑慮，清水區區公所致歉。(圖／翻攝畫面)

家長強調，禮品價值不是重點，但公家單位頒發的獎品，應先選用台灣製禮品，公務機關竟然直接送簡體字包裝的禮品，感覺相當敷衍也不適宜，更有家長憂心風扇未通過國內檢測，使用安全有疑慮，只能默默將禮物回收。

網友查出清水區區公所贈送給小學生的區長獎禮品，是淘寶的中國製貨品。(圖／翻攝畫面)

台中市議員陳淑華也接獲民眾投訴，區長獎竟送中國貨，痛批區公所是公務機關，採購不應便宜行事。對此，清水區公所回應，今年區長獎禮品依小額採購程序，委由在地廠商提供，對禮品包裝標示、來源辨識及整體品質觀感造成疑慮深感抱歉，未來將優先採購具繁體中文標示、台灣製造或來源清楚、品質穩定且符合學生實用需求之品項，並加強事前檢視，避免類似狀況再發生。

根據《自由時報》報導，有學生反映，今年市長獎禮品只有兩張價值600元的「禮品卡」，感覺不像禮物，但也有家長及學生認為禮品卡等同現金很實用，「市長獎重要的是那張獎狀」。教育局指出，先前進行學生意見調查後，多數學生偏好禮券，於是今年採用可於23家通路使用的禮品卡作為市長獎禮品。

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