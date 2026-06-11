區長獎變「淘寶獎」？台中某國小送中國製禮盒 家長聞「刺鼻味」怒：想丟掉
即時中心／廖予瑄報導
台中市國小竟拿中國貨當畢業禮物！昨（10）日有網友在社群平台Threads上PO出，女兒在清水區某間國小「區長獎」的禮物，竟是一個「中國製」的黃色禮盒，且禮盒還散發著刺鼻臭味，讓他直呼，「立刻想丟掉」。對此，清水區公所致歉表示，感謝家長及民眾的提醒與指教，未來將加強事前把關。
國小「區長獎」禮物竟見簡體字 家長：想丟掉
「價值不是重點，但公家單位頒發的獎品希望能優先選用繁體中文包裝或是MIT」，網友在Threads上PO出2張照片，並指出，這是女兒國小畢業所拿到的「區長獎」禮物；只見橘色的禮盒的外包裝上印著「前程似錦」4個大字，裡面裝著槌子、風扇、毛巾等物。然而，放大仔細看，盒子的外包裝上，竟然用簡體字寫著注意事項及產品須知等。他進一步表示，其中，橘色的槌子還散發刺鼻臭味，令他在打開當下就想丟掉。
原PO強調，雖然物品的產地不是重點，但公家單位應該找正規廠商進口，才會有品質把關；此外，也應該把包裝換成繁體中文，「這整盒都簡體字，看起來沒有經過品質把關，而且還有一股刺鼻的味道，感覺有點過於隨便了。」
超臭中國畢業禮盒哪來的？網一查...竟是淘寶貨
貼文一出，立刻引發其他網友熱議，就有人在中國購物網站「淘寶」上找到同款禮盒，並發現這個禮盒僅價值100多元台幣，「超級沒誠意的區長。」還有人痛批，拿來送給小孩的東西，竟連台灣檢驗合格的標章都沒有，「都不怕爆炸？」另外也有人說，電影票、超商禮券都好過這個中國製的禮盒，「於情於理都說不過去，就是滿滿的敷衍。」
中國製禮盒裡有槌子、風扇、毛巾等物。（圖／翻攝自淘寶網站）
對此，清水區公所也回應，公所將檢討採購及驗收流程，「未來優先評估具繁體中文標示、MIT或來源清楚、品質穩定且符合學生需求的品項，並加強事前把關，避免類似情形再次發生。」
原文出處：快新聞／區長獎變「淘寶獎」？台中某國小送中國製禮盒 家長聞「刺鼻味」怒：想丟掉
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