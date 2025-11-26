區間車內「行動電源突自燃冒煙」 座椅有燒灼痕跡「台鐵將求償」

台鐵區間車內「行動電源突自燃冒煙」。該圖僅為示意圖非當事畫面。（示意圖，Pexels）

台鐵2122次區間車今（26）日發生一起行動電源冒煙的事件，列車因此延誤22分鐘，由於椅子上有燒灼的痕跡，台鐵稍早表示，將會求償。

區間車內行動電源自燃

據了解，台鐵2122次區間車從彰化開往后里，今天清晨抵達台中栗林站時，有學生背包內的行動電源自燃，使車廂內瀰漫濃煙。

據《中央社》報導，台鐵內部通報，由於第4節車廂一名學生攜帶行動電源冒煙之後經撲滅與鐵路警察蒐證，列車延誤22分鐘，並於7時19分發車。由於這起事件造成椅子有燒灼痕跡，台鐵也表示，將會進行求償。

台鐵安全宣導

台鐵先前也公布旅客攜帶行動電源（含鋰電池可攜式裝置）之安全宣導詞，相關內容包括：

1. 購買行動電源時應選擇有BSMI認證的合格產品。

2. 手機使用行動電源時，應置於可以看到的地方，且勿放置於空氣不流通的隨身行李內。

3. 儘量不要邊充電邊使用電子產品，避免電子產品及行動電源過熱造成意外。

4. 行動電源內部元件脆弱，請避免摔落和撞擊。

5. 行動電源不使用時應關閉，避免悶燒發生危險。

