區間車內「行動電源突自燃冒煙」 座椅有燒灼痕跡「台鐵將求償」
台鐵2122次區間車今（26）日發生一起行動電源冒煙的事件，列車因此延誤22分鐘，由於椅子上有燒灼的痕跡，台鐵稍早表示，將會求償。
區間車內行動電源自燃
據了解，台鐵2122次區間車從彰化開往后里，今天清晨抵達台中栗林站時，有學生背包內的行動電源自燃，使車廂內瀰漫濃煙。
據《中央社》報導，台鐵內部通報，由於第4節車廂一名學生攜帶行動電源冒煙之後經撲滅與鐵路警察蒐證，列車延誤22分鐘，並於7時19分發車。由於這起事件造成椅子有燒灼痕跡，台鐵也表示，將會進行求償。
台鐵安全宣導
台鐵先前也公布旅客攜帶行動電源（含鋰電池可攜式裝置）之安全宣導詞，相關內容包括：
1. 購買行動電源時應選擇有BSMI認證的合格產品。
2. 手機使用行動電源時，應置於可以看到的地方，且勿放置於空氣不流通的隨身行李內。
3. 儘量不要邊充電邊使用電子產品，避免電子產品及行動電源過熱造成意外。
4. 行動電源內部元件脆弱，請避免摔落和撞擊。
5. 行動電源不使用時應關閉，避免悶燒發生危險。
更多鏡週刊報導
當部長後首次赴立院業務報告 李洋自曝心情：我5點多就起床了
賴清德投書《華郵》感謝川普 宣布「台灣將增加1.25兆國防特別預算」
中製「卸妝膏、護唇油」竟驗出蘇丹紅！ 食藥署勒令全面下架問題產品
其他人也在看
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 2 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 16 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 20 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 23 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前