區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償

生活中心／周希雯報導為強化乘車安全及維護品質，台鐵經常以公告提醒乘客，甚至出動車長以廣播制止，但仍時常有人無視規定、最後釀成紛爭。由於近年頻傳旅客衝突，台鐵近日又推出新版公告，以簡單白底黑字提醒乘客，若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題，竟被部分網友批評，「這樣設計誰看得懂？」不過該文馬上反被網友砲轟，台鐵小編也現身欣慰表示，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，瞬間收穫一票人讚賞。

民視 ・ 3 小時前