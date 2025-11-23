區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵1108次區間車今天(23日)一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。
1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無法清除，因此台鐵緊急更換編組，晚5分鐘於6點49分發車。
台鐵公司表示，此案涉及鐵路法第68條之2，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。
台鐵公司表示，已經向鐵路警察報案，調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，也將立即啟動求償事宜。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
車廂禁菸「別當畜牲！」台鐵車長超猛廣播 網讚：大快人心
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 2 小時前
深夜闖七堵站塗鴉火車！台鐵報警：最重處7年徒刑
台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。中時新聞網 ・ 2 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)
台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。中央社 ・ 1 小時前
救護車也砸！球棒雙人組闖恆春旅遊醫院砸車 警方稱已掌握嫌犯
屏東恆春旅遊醫院的2輛救護車昨天（22日）晚間竟然遭人砸毀，警方獲報即追查當中，現已鎖定犯嫌身分正積極追查當中，由於放置於停車棚，應是平日可出勤的救護車，目前前擋玻璃已被毀損，顯然無法出勤，院方現正進行尋求調度當中。恆春分局指出，於昨天晚間7時獲報，指恆春旅遊醫院停於院內停車場的2部救護車遭不明人士自由時報 ・ 2 小時前
接力發射成功！淡大「淡江二型」火箭射高逾7公里
新北淡江大學第4支科研火箭「淡江二型」今天清晨在抵抗強勁的東北季風下，在旭海拜研火箭發射場發射升空，且射高因為已突破訊號傳輸極限的7公里，至少高飛7公里，計畫主持人、淡江大學航太系教授王怡仁開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，為團隊感到驕傲。自由時報 ・ 1 小時前
宜蘭蘇澳淹水過後 24日起全面消毒
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）颱風鳳凰來襲造成宜蘭縣蘇澳鎮11日大淹水，水災過後，鎮公所為預防病媒蚊孳生，安排人員於明天、26日、27日及28日，持煙霧機針對公共區域環境消毒。中央社 ・ 1 小時前
《飢餓遊戲》前傳來了！珍妮佛勞倫斯導師「參賽故事」終於揭密
《飢餓遊戲：黎明收割》即將登場，聚焦16歲「黑密契」參加第50屆飢餓遊戲的故事。適逢每25年一次的「大旬祭」，參賽者數量倍增至48人，生存難度大增。本傳系列全球票房已累積新台幣689億元，最新預告片點閱突破1億大關，人氣依舊不減當年，令人引頸期盼這部前傳作品能否再創佳績！TVBS新聞網 ・ 1 天前
印尼分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
綜合當地媒體報導，這起事件發生在11月18日凌晨。來自森塔尼縣（Distrik Sentani）霍邦村（Kampung Hobong）的孕婦艾琳‧索科伊（Irene Sokoy）在凌晨約3點時感到腹部劇烈疼痛，懷疑即將臨盆，於是由家屬緊急用快艇將她送往最近的約瓦里醫院（RS Yowari）。然而，約瓦里醫院的...CTWANT ・ 1 天前
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償EBC東森新聞 ・ 2 小時前
台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了
生活中心／周希雯報導為強化乘車安全及維護品質，台鐵經常以公告提醒乘客，甚至出動車長以廣播制止，但仍時常有人無視規定、最後釀成紛爭。由於近年頻傳旅客衝突，台鐵近日又推出新版公告，以簡單白底黑字提醒乘客，若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題，竟被部分網友批評，「這樣設計誰看得懂？」不過該文馬上反被網友砲轟，台鐵小編也現身欣慰表示，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，瞬間收穫一票人讚賞。民視 ・ 3 小時前
影／明道變撿栗工！興奮裝滿口袋 結果下秒尷尬了...
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤戲劇男神明道近年將演藝重心轉往大陸，日前他在小紅書上發布自己在法國時，看到滿地的栗子，便興奮的到處撿，把身上所有能裝的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨...華視 ・ 1 天前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 1 天前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中央社 ・ 2 小時前
疑被男子踩到腳爆口角！白髮婦捷運亮水果刀恐嚇遭上銬帶回
台北捷運西門站一名白髮婦人，疑似遭踩到腳引爆衝突，在車廂內持水果刀恐嚇男乘客，捷運警察獲報後將人上銬帶回，嚇壞不少目擊乘客。台北捷運西門站22日晚上10點多，一名白髮婦人供稱被另一名男乘客踩到腳，雙方台視新聞網 ・ 3 小時前
轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持
近來台鐵暴力事件頻傳，7個月來發生至少9起暴力事件，就連台鐵產業工會都出來發聲，近期許多民眾搭火車時也發現，台鐵出現新的「告示牌」，提醒民眾「車站車廂空間安全，你我有責」，不過告示牌的設計卻引發熱議，許多人大讚「覺得這個超級吸睛」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
普發現金1萬明起郵局臨櫃領現 首周身分證單雙分流
普發現金1萬元，明（24日）開始開放「郵局領現」，可以到全台1129間郵局臨櫃領現。不過，要注意的是第一周實施分流措施，身分證尾數單號民眾請於星期一、三、五辦理；尾數雙號民眾請於星期二、四、六前往臨櫃中廣新聞網 ・ 4 小時前
愛上台灣後決定定居 外國人卻喊後悔 「4大缺點」引網友討論
（記者張芸瑄／綜合報導）一名外籍男子近日在論壇分享自己在台灣生活與補習班任教的經驗。他表示，原本因旅遊而愛上台 […]引新聞 ・ 2 小時前
黃立成加密貨幣賠上億 專家：槓桿交易恐大虧
「麻吉大哥」黃立成近年淡出演藝圈，轉戰加密貨幣市場，靠著獨特的眼光幫自己賺進不少財富，但近期加密貨幣市場劇烈震盪，黃立成也沒能逃過一劫、帳戶遭到「完全清算」，慘賠上億元台幣。麻吉大哥被稱為是「幣圈傳奇...華視 ・ 4 小時前