區間車有老鼠亂竄爬座椅 台鐵：研判停靠站時跑入將清消

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台鐵區間車座位上出現老鼠，目擊民眾嚇了一大跳，也發現老鼠在車廂內亂竄，希望台鐵加強清消，列車內出現老鼠的情況不是第一次，去（2025）年10月，也有民眾發現車廂內出現老鼠，不少旅客嚇到閃避。

高雄市民李小姐說，「會蠻害怕的，我可能會直接跳起來，所以直接離開那個座位這樣。」

高雄市民陳先生表示，「是不能夠有那種隨便丟垃圾，或是亂丟、亂餵食這樣子，然後造成說老鼠會一直繁衍的這一種狀況。」

病媒防治師研判，老鼠有可能進入車廂的地方，一是從台鐵車輛基地，另一可能是跟著各站乘客進入車廂，以過往防治鼠患的經驗來說，碰上大雨期間，老鼠容易驚嚇，更會往室內或密閉空間竄逃。

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病媒防治師林琦豐說明，「比較有可能的部分應該是在停火車的地方，潮州那邊，要看那邊停火車的地方，會不會有沒有什麼雜亂，因為那個停放的時間會比較久。」

車廂出現老鼠，台鐵回應列車每日清潔，原則上每日都會進行1到3次，這列區間車載客前，已完成車輛清潔作業，也沒有發現殘留食物及發現老鼠蹤跡，研判可能在列車沿途停靠車站期間進入車廂內，對出現老鼠深感抱歉，也會針對車廂全面清消，避免孳生病源。

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