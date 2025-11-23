區間車遭塗鴉 台鐵報警並將求償

花蓮縣 / 綜合報導 花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品，不過在警方舉槍喝斥下，想逃也逃不掉，當場人贓俱獲。警笛大響長按喇叭，警方積極追，就擔心嫌犯繼續逃，警方說：「下車，下車。」警察雙手舉槍喝斥嫌犯，而對方眼見被包圍，竟然發動引擎，員警為了防範萬一要求熄火，避免他開車衝撞，警方說：「熄火，你給我熄火，趴下，趴下。」好不容易兩個人束手就擒，但面對警方調查，仍不配合全盤否認，警方VS.嫌犯說：「(老實一點啦，誰的)，這不是我的，(都不是，全部等一下一起回去)。」事情發生在花蓮慈濟路，20日凌晨3點多，警方巡邏時發現一輛轎車高速狂飆，立即鳴笛示意攔查，沒想到駕駛不但不停車，反而油門一踩加速逃逸。原來車上的副駕駛，是一位毒品通緝犯，警方也當場在車上查獲，喪屍煙彈、煙桿以及針頭等物品，證據確鑿讓他們想賴都賴不掉，花蓮縣花蓮分局自強所長蔡宗晏說：「本案駕駛不服稽查取締部分，依道路交通管理處罰條例第60條，予以告發，副駕駛之毒品通緝案，依法移送花蓮地檢署歸案。」縱使上演玩命關頭，也難逃警方飛車猛追，兩人通通被移送法辦，將為自己的行為付出代價。 原始連結

華視影音 ・ 1 小時前