區間車遭塗鴉 台鐵報警並將求償
（中央社記者余曉涵、王朝鈺台北23日電）台鐵一輛區間車今天上午被發現被不明人士塗鴉。台鐵表示，已經報警調查，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。
台鐵向媒體表示，EMU934停留於七堵站場，早上約6時15分第1108次司機員整備時發現第4車車壁遭大面積塗鴉，立即通報鐵路警察局並更換編組。
台鐵指出，遭噴塗車輛正由路警持續調查中，調查結束後即安排清除塗鴉作業。
台鐵強調，將配合路警調閱監視器畫面查看有無可疑人員及歹徒進入場區可能路線，一旦確認犯案者身分，立即啟動求償事宜。
鐵路警察局表示，台北分局七堵派出所清晨6時22分接獲通報，立即成專案小組，現正調閱監視器積極偵辦，行為人涉犯刑法第354條毀損罪及鐵路法第68-2條。
鐵路警察局表示，毀損罪部分，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金。鐵路法第68-2條部分，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。（編輯：管中維）1141123
