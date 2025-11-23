中央社

區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。（台鐵提供）

中央社記者余曉涵傳真 114年11月23日

