區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)

台鐵新營車站周邊違規停車嚴重 民代要求南市府解決問題
台鐵新營車站後站2019年1月底啟用後，雖然分散前站周邊停車供給壓力量，但因市府沒有規劃足夠的停車位，導致後站周邊違規停車嚴重，市議員趙昆原21日在議事廳，嚴詞要求交通局及都發局共同解決問題。趙昆原也提及市府逕行改劃新營區民治路左轉專用車道，導致許多直行車輛被開罰。他說，市府對交通問題不思考解決方案，卻讓檢舉達人及警察抓違規、開罰，難怪市府每年罰單收入都是10億元起跳。趙昆原表示，每日利用台鐵通勤往來新營的運輸人數非常多，過往民眾以機車和腳踏車前往新營車站居多，近年隨著運輸人數增多，汽機車逐年增加，前後車站周邊路面停車格已經飽和。民眾雖停在沒有劃格子，但可以合法停車的道路旁，但近年道路紅線範圍擴大，違規件數隨著暴增。趙昆原說，新營鄉親抱怨台鐵新營車站難停車，交通部曾要求台鐵釋出車站旁空地，委外經營停車場，卻遲遲不見蹤影。尤其是後站啟用後，停車空間更是一位難求，他要求市府交通局、都發局儘速與台鐵聯繫，討論闢建停車場。新營區民治路近期重新劃設道路標線，市議員趙昆原接獲民眾陳情，市府為了規劃左轉專用車道，在路口劃設雙白線，導致部分直行汽車遭人檢舉。他認為，市府漆劃道路標線時應該注意現地狀況，台灣好新聞 ・ 1 天前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
2025 LYST Q3熱門單品出爐！Taylor Swift求婚洋裝成爆款、秋冬一定要入手樂福鞋
全球時尚搜尋平台 Lyst 公布 2025 年第三季「最熱門單品TOP10」排行榜！除了 Taylor Swift 在求婚中穿的 Ralph Lauren 黑白條紋洋裝上榜外，像是 Nike 就有兩款球鞋上榜，成人人搶購的爆品！究竟前十名有哪些服裝和包款配件上榜，一起下滑看看吧～BEAUTY美人圈 ・ 21 小時前
台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。中時新聞網 ・ 14 小時前
火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭 […]引新聞 ・ 1 小時前
影/七堵區間車遭塗鴉客亂畫 台鐵怒：抓到嫌犯立刻求償
太可惡！停靠在台鐵七堵站的區間車，今（23日）清晨被發現車廂外側慘遭大面積噴漆，只能緊急更換車組，導致發車誤點5分鐘，台鐵表示目前已向警方報案，嫌犯一落網將立即向對方求償。中天新聞網 ・ 1 小時前
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償EBC東森新聞 ・ 2 小時前
南青出擊！ 台南號召高屏青委共創青年友善新南方
南市府啟動「南青出擊．跨域青委交流共創」系列活動，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」等議題，邀集高屏青委及各界代表對話，引領南部青年政策邁向更具創新力與實踐性的旅程。市長黃偉哲表示，青年是推動城市永續發展與地方創生的核心力量。台南市、高雄市、屏東縣等三地具有共享文化脈絡與產業基自由時報 ・ 1 小時前
北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需自由時報 ・ 1 小時前
台鐵警語廣告致敬「新世紀福音戰士」 引發網友熱議
台鐵日前推出警語廣告，內容提醒旅客遵守公共秩序，還強調要是違法，可能觸犯哪些法條。不過仔細看這海報，設計風格相當神似日本動畫「新世紀福音戰士」，引起不少動漫迷的共鳴。但也有乘客任為，這樣的排版不夠有辨...華視 ・ 1 天前
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 1 小時前
嘉義耐斯飯店心願卡啟動 點亮400位弱勢童夢想
嘉義市耐斯王子大飯店與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會舉辦聖誕心願卡活動，由弱勢孩童許願，善心人士發揮愛心認領做公益，今天舉行第19屆認領啟動儀式，有孩子想要家裡沒有的電鍋，有孩子住家發生火災急需過冬暖衣，有孩子許願要書桌、平底鍋或烤箱等生活用品，400個小小的心願期待善心人士來認領，點亮孩自由時報 ・ 1 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今（23日）6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。自由時報 ・ 1 小時前
ASICS 跑鞋$999起，滿額折扣最高 29% 回饋！品牌日限時下殺
每年入冬前的暖身計畫，不只是把羽絨外套拿出來，而是──替雙腳換上一雙能陪你跑、陪你走、也陪你迎接新年度挑戰的好鞋。這次 ASICS 品牌日限時登場，不僅跑鞋直降 $999 起，多款熱銷經典通通下殺，還搭配滿額折扣、滿額贈、最高加送 29% 回饋。Yahoo好好買 ・ 1 天前
台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！
王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
東北季風減弱、雲量少 鄭明典一張圖示警：留意日夜溫差
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風減弱，全台各地高溫可回升近 30 度，但低溫都不到 20 度，對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，東北季風減弱加上雲量少，今天應該會是「日夜溫差大」的一天。 氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部 27—29 度，宜花地區 25—26 度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨；另外，根據氣象署的統計，今日清晨除了澎湖以外，各縣市低溫都不到 20 度。 對此，鄭明典也在臉書上 po 今日的溫度預報圖指出，「本來秋季應該可以常看到日夜溫差大的預報提醒，但是今年用的很少，今天東北季風減弱加上雲量少，應該會是日夜溫差大的一天。」從圖中的資訊來看，全台各地氣溫約 16 度到 29 度，溫差超過 10 度。查看原文更多Newtalk新聞報導把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度新頭殼 ・ 1 小時前
把握好天氣！下周兩波東北季風增強 周一晚間降溫轉濕冷
[Newtalk新聞] 近日東北季風逐漸減弱，對此，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，但下周，有兩波東北季風增強。第一波在明（24 日）晚起南下，迎風面轉濕冷，周二（25 日）白天水氣減少轉乾，26 日該冷空氣減弱；27 日又一波東北季風增強，北台灣轉濕冷，28、29 日再轉乾，各地日夜溫差大。 吳德榮指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至 4:52 分本島縣市平地最低氣溫為新竹（關西鎮）13.6 度，各地區平地的最低氣溫約在 14—17 度，北部（新北石碇區）17.3 度、中部（雲林古坑鄉）14.4 度、南部（台南新化區）15.1 度、東部（花蓮壽豐鄉）14.5 度。 根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地晴時多雲，氣溫持續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。今日各地區氣溫為北部 17—29 度、中部 14—32 度、南部 15—32 度、東部則 15—30 度。 25 日下午起該東北季風轉乾、26 日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白新頭殼 ・ 1 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 小時前