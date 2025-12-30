一區一運動中心再創里程碑 竹市香山綜合休閒運動館獲公共工程金質獎

新竹市「香山綜合休閒運動館新建工程」，榮獲行政院公共工程委員會第二十五屆「公共工程金質獎」建築類佳作的肯定。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府推動「香山綜合休閒運動館新建工程」，榮獲行政院公共工程委員會第二十五屆「公共工程金質獎」建築類佳作的肯定，充分展現市府近年來在公共工程規劃設計、施工品質及整體效益上的努力。

市長高虹安表示，「公共工程金質獎」是全國工程界的最高榮譽，此次獲獎充分展現市府近年來在公共工程規劃設計、施工品質及整體效益上的努力，市府團隊持續精進取得卓越成果，同時象徵竹市「一區一運動中心」政策圓滿達成重要里程碑。

高虹安指出，香山綜合休閒運動館原址為平面停車場，因應香山區長期缺乏室內運動場館，市府結合中央前瞻建設計畫補助，投入資源將基地轉型為多功能室內運動設施。場館採全齡友善設計，設置溫水泳池、體適能中心及韻律教室，為市民提供安全、舒適且優質的運動環境，並大幅提升鄰近九所中小學體育教學與運動使用的便利性，成為香山地區關鍵的公共休閒據點。

工務處長陳明錚表示，該案在建築細節上展現高度設計巧思，外牆採用斜向配置的金屬隔柵，透過角度與光影交織，使建築立面隨觀看位置呈現漸變視覺效果，當使用者處於運動或快速移動狀態時，更能感受視覺隨速度流動的動態美感，具體詮釋建築師對「運動速度感」的設計理念。

游泳池則整合溢水回收與自動加藥系統，透過智慧管理提升水質穩定性並落實水資源永續利用，池體鋪面選用平整耐用的PVC複合材質，有利於水下掃地機器人清潔維護，確保環境長期潔淨安心。

教育處長林立生指出，市府與各專業團隊自規劃至完工營運密切合作，展現高度專業與執行力，全案先後榮獲國家卓越建設獎與建築園冶獎肯定，此次再獲「公共工程金質獎」肯定，顯見工程成果深受各界好評，林立生說，香山綜合休閒運動館的落成，不僅補足香山地區的公共運動能量，更成為市民日常運動的重要據點。