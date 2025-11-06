十一月臺北花博農民市集 金秋桂花香 茶油慢時光 臺北花博農民市集(捷運圓山站1號出口)

秋末冬初，微風輕拂，漫步於陽光下，感受大自然的美好，來一場秋季漫遊趣吧！本月份花博農民市集「金秋桂花香 茶油慢時光」主題月，把握秋季好天氣，週末到市集走走，把當令新鮮蔬果及特色農特產品帶回家。

臺北市政府產業發展局提醒，因舉行白晝之夜活動，花博農民市集將於11月1-2日休市一週。

南港秋季特色桂花包種茶

南港擁有多年的茶葉歷史，因氣候與土質得宜，成為臺灣包種茶發源地。本月於11月15日舉辦「南港包種茶食農教育-桂花包種茶品茗會」，每年東北季風吹拂、桂花盛開之際，南港區農會將盛開的桂花與包種茶一同烘製成風味獨特的桂花包種茶。本次食農教育邀請臺北市南港區農民潘賜安，介紹及帶領參與者品茗在地風味的桂花包種茶，深入了解南港在地農業文化！秋天是油茶果實的採收季節，11月16日將舉辦「苦茶油食農教育－認識小果苦茶油」活動，介紹以北部種植為主的小果苦茶油，歡迎有興趣的朋友踴躍參加！以上活動，欲參與者可憑市集全場消費滿500元之收據至舞台區報名，為向親子推廣季節性特色農產品，活動保障10名親子免收據參加，名額有限，額滿為止。

花蓮好米

11月8-9日花蓮好糧食暨農特產品展售，花東縱谷出好米，花蓮在地水質純淨、無汙染，自然栽種出香甜Q彈的稻米，當地更出產多樣特色稻米，如富里米、玉里米等皆具特色，歡迎當週前來支持花蓮好農，選購花蓮在地嚴選好物；11月15-16日全國農特產品展售，當週將匯集全臺在地農友齊聚，帶來豐富特色產品，此外亦可參與精彩舞台活動，品茗南港包種茶的甘醇滋味；

南投茶葉

南投柳橙

11月22-23日南投農特產品展售-茶葉、柳橙，南投出產柳橙有多年歷史，曾有柳丁王國的名號，此時正值柳橙的產季，歡迎來市集品嚐香甜帶微酸的清爽滋味；

品嚐南港苦茶油

11月29-30日全國農特產品展售，俗話說立冬補冬，補嘴空，前來市集採購優選蔬果，備足所需食材，準備豐盛菜餚，補足元氣。

臺北花博農民市集入口拱門

想知道更多市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲團「台北花博農民市集」及「臺北市政府產業發展局」粉絲專頁，或臺北花博農民市集官網（https://expofarmersmarket.taipei/ ），等你來挖寶喔！(市集營業時間為每週六、日早上10:00至晚上18:00，在花博公園圓山園區)