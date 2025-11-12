十三期稀有水岸大基地！「浩瀚光与玥」高坪效純兩房

（記者張芸瑄／台中報導）位於台中高鐵與八期之間、近年最受矚目的新興重劃區——十三期，正以完整生活圈與即刻成熟的機能，成為中彰投購屋族的首選。相較許多仍待發展的區段，十三期緊鄰捷運綠線、台鐵紅線與高鐵三鐵共構樞紐，周邊商圈、醫療、百貨機能一次到位，形成「無須等待的重劃區」。在整體區域僅有三塊整合超過2000坪的大基地中，浩瀚建設最新推出的「浩瀚光与玥」更以唯一水岸條件脫穎而出。

圖／台中十三期重劃區「浩瀚光与玥」，主力27～30坪純2房。前臨水岸、建蔽率不到三成，500坪中庭花園與跳島式露臺串連雙塔，兼顧綠意與生活便利。（翻攝 YT土地婆麗娜）

本案基地面積達2060坪，規劃地上18層、地下2層的雙塔建築，共236戶純住宅，提供260個平面車位，主力坪數27、29、30坪，全為2房產品。相較多數大基地選擇規劃三至四房，本案逆勢主打高坪效兩房格局，鎖定雙薪小家庭、商務族與置產族群，提供兼具生活便利與資產彈性的選項。基地前臨水岸，建蔽率僅不到三成，並設計超過500坪中庭花園，以「跳島式露臺」串連雙塔量體，強調綠意與光景的延伸。

圖／27坪2房樣品屋。進門設有落塵區，廚房長度超過230公分；主臥整面大窗盡覽十三期光景，次臥可放雙人床與梳妝台，實用兼美觀。（翻攝 YT土地婆麗娜）

「浩瀚光與玥」坐落於台中十三期核心區，交通路網完善，車程約15分鐘可抵達高鐵台中站，北向銜接捷運綠線豐樂公園站，南向串聯台鐵紅線大慶站，往返雙北與中南部皆便捷。生活圈部分，十三期為八期的自然延伸，周邊機能成熟，短程可達文心秀泰、迪卡儂、豐樂公園及COSTCO南屯店。未來區內將迎來首座高綠覆建築「羅布森圖書館」，預計於明年底動工，將進一步提升區域人文氛圍與居住價值。

在建築與空間規劃上，「浩瀚光与玥」由七期豪宅規劃團隊操刀，公設集中於一樓，採簡約高質感風格，大面落地窗引入自然光景。雙塔之間設有泳池與開放休憩空間，與前方水岸景緻呼應。車道採圓環式動線設計，並設獨立機車停放空間，兼顧安全與便利。住家樓層採單層七戶三梯配置，電梯間設有開窗，通風採光良好。

圖／29坪2房樣品屋。客廳寬約3.9米，雙窗採光明亮，附+1空間可隔作工作區；公私領域分明，提升居住舒適度。（翻攝 YT土地婆麗娜）

產品格局方面，27坪戶型規劃2房，廚房尺度達230公分以上，搭配德國Pronorm廚櫃與伊萊克斯三機、電器櫃及微烤爐皆為標配。主臥享整面開窗視野，次臥可放雙人床與梳妝台；29坪戶型則以約3米9大客廳與+1延伸空間為亮點，公私分區明確，衛浴採雙面開窗設計，搭配KOHLER衛浴及暖風機，細節講究。

整體而言，「浩瀚光与玥」以區域少見的水岸大基地、純兩房定位及完善公設規劃，在十三期眾多新案中獨樹一幟。目前區域行情已達6字頭，27坪舒適兩房門檻仍具親民優勢。對於中彰投首購、南北往返商務族或置產族群而言，本案兼具地段稀有性與長期增值潛力，堪稱十三期水岸軸線上的亮眼新勢力。

