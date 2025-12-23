十三行全台唯一考古咖啡廳開幕 同步賞沉船古物

（中央社記者曹亞沿新北23日電）十三行博物館全台唯一考古咖啡廳今天開幕，店內展示人面陶罐等代表性複製品，牆面採在地塗料彷彿史前文化層。一旁水下考古展也同步登場，透過沉船古物揭開海底歷史膠囊。

新北市立十三行博物館今天舉行「13 CAFÉ暨湛藍十三：水下考古永續傳承展」開幕活動，新北市文化局長張䕒育說，淡江大橋明年將通車，十三行博物館已做好準備迎接觀光人潮。13 CAFÉ這次與新北市設計中心合作，空間裝修從建材源頭把關，取得「綠裝修」認證，象徵博物館不僅是見證歷史場所，更是當代永續生活美學示範基地。

水下考古展這次也將展出由文化部文資局出借的博卡拉（Bokhara）沉船珍貴文物，文資局長陳濟民致詞表示，東西放在倉庫裡，沒有用到就是垃圾，但展示出來就是寶物，因此非常樂意出借，透過展示將放在倉庫物件轉變成黃金，「不怕你們借，就怕你們不借」。

水下考古隊隊長黃漢彰現場分享，20年來考古隊在澎湖、馬祖、金門等台灣周邊海域，透過歷史文獻確認遺址位置後展開搜索，再分工攝影、測繪等分析船體、文物歷史脈絡。他說，海底沉船就如同封存海底歷史膠囊，一步步抽絲剝繭揭開背後故事，是十分令人嚮往著迷體驗。

全台唯一考古主題的咖啡廳13 CAFÉ今天也同步開幕，步入店內大片仿文化層牆面映入眼簾，現場也展示十三行博物館與日本、韓國姊妹館締約結盟時的贈禮，包括船形埴輪、人面陶罐等複製品。

空間設計師邱美瑄分享設計理念，咖啡廳牆面運用苗栗黃土及桃園紅土等台灣天然塗料，保留土地原始色澤與礦物質感，仿考古文化層設計也象徵時間與文化的累積沉澱，同時採取可回收利用永續建材，椅子也都由具生產履歷的國產木材製成。（編輯：方沛清）1141223