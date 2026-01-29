十三行博物館全新繪本以台語揭開史前遺址傳奇 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】甫榮獲「教育部115年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮的新北市立十三行博物館，推出全新力作全台語繪本《綴貓頭鳥行大坌坑古路》。這本兼具歷史深度與視覺美學的繪本，不僅以細膩溫潤的畫風還原八里觀音山麓五千年的史前地景，更將考古知識轉化為優美的台語文本。透過繪本中一根輕盈羽毛的視角，引領讀者展開一場跨越時空的文化與語言旅程。

十三行博物館推出全新力作全台語繪本《綴貓頭鳥行大坌坑古路》。（圖/十三行博物館提供）

《綴貓頭鳥行大坌坑古路》採用獨特的敘事視角，串起一段跨越古今的考古傳奇。讀者將隨著輕盈的羽毛飄落，首先窺見大坌坑先民利用肥沃土壤製作「塗罐仔」（陶器），並在罐身拍印美麗花草紋飾的生動樣貌。故事巧妙融入在地軼事，描述農夫在竹林開墾時挖出無名骨骸，曾誤以為是清代「羅漢跤」而建廟祭祀；隨後，作者運用極具巧思的文學想像，安排這根羽毛飄洋過海，落在美國耶魯大學張光直博士的桌上，巧妙連結起1960年代張光直與臺大宋文薰教授團隊的合作契機。書中生動描繪了考古團隊如何像「掀開地底的歷史課本」般，層層剝開泥土，讓沉睡千年的大坌坑文化重見天日，並透過張光直教授1969年的英文著作，將臺灣考古發現推向世界舞臺。全書更附有詳盡的語詞註解，讓讀者在閱讀這段傳奇歷史的同時，也能細細領略台語聲韻的優雅之美。

十三行博物館文化商店販售中。（圖/十三行博物館提供）

館長羅珮瑄表示，十三行博物館長期致力於本土語言的推廣，獲獎是對館方努力的肯定，也賦予了更深的責任。她強調：「我們選擇用台語來說這個故事，是因為語言本身就承載著土地的記憶。」透過母語的聲調與詞彙，能更貼切地傳遞出先民在這塊土地生活的溫度與情感，這也呼應了書中俗諺「千年田地八百主」的真諦—儘管土地的主人會更迭，但深埋在地底的故事永遠存在。考古不只是挖掘古物，更是與過去對話、找回文化根源的過程。誠摯邀請民眾前往十三行博物館文化商店選購這本精美繪本，將屬於八里、屬於臺灣的珍貴記憶帶回家；亦可至十三行數位博物館免費欣賞電子書，跟著貓頭鳥的羽毛，讓這段「講袂煞」的故事繼續流傳下去。